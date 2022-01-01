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منظمات طلابية في كاليفورنيا تعتبر "إسرائيل" دولة فصل عنصري

السبت 27 أغسطس 2022 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمات طلابية في كاليفورنيا تعتبر "إسرائيل" دولة فصل عنصري



وكالات / سما /

أضافت عدة منظمات وأندية طلابية في كلية القانون بجامعة بيركلي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بندًا في نظامها الداخلي يعتبر "إسرائيل" دولة فصل عنصري، ويناهض الاستعمار والعنصرية والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويطالب البند الجامعة بسحب استثماراتها وقطع علاقتها الأكاديمية مع الاحتلال، ووقف التعامل مع المؤسسات والشركات المتواطئة في احتلال فلسطين.

وعرف من بين المنظمات الجامعية التي أضافت البند لأنظمتها الداخلية: جمعية الطلاب المسلمين في بيركلي، رابطة طلاب القانون من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رابطة الطلاب الملونين، رابطة طلاب القانون الأميركيين من آسيا والمحيط الهادئ، تجمع الطلاب التقدميين، جمعية مشروع الدفاع عن المجتمع، منظمة طالبات القانون في جامعة بيركلي وجمعية طلاب القانون من أصل إفريقي.

وتبنت منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في كلية القانون حملة التواصل مع المنظمات الطلابية لإقناعها بإضافة البند، ضمن توجه لتحويل تضامن المنظمات الطلابية مع الحق الفلسطيني الى قرار استراتيجي تنص عليه أنظمتها الداخلية ودساتيرها من منطلق تأييدها للعدالة الاجتماعية داخل وخارج الولايات المتحدة.

#كاليفورنيا #إسرائيل #منظمات طلابية #دولة فصل عنصري

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