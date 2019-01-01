"الصحة العالمية" تدعو لمراجعة واقعية بعد تسجيل مليون حالة وفاة بكورونا هذا العام

القدس المحتلة / سما /

أعلنت مسؤولة رفيعة في منظمة الصحة العالمية "أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لفيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل مليون حالة وفاة بالمرض هذا العام".

وقالت رئيسة الفريق التقني المعني (بكوفيد-19) في المنظمة ماريا فان كيرخوف، إن هذه الحصيلة "تفطر القلب"، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس.

وأضافت في حوار مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية "بما أننا في السنة الثالثة لتفشي الوباء (...)، فإن الأمر أكثر مأساوية لامتلاكنا الأدوات التي يمكنها بالفعل منع هذه الوفيات"، مشيرة إلى أنه "أصبح الكثير منا مصابا بالخدر تجاه الأرقام".

وتابعت "نحتاج إلى مراجعة واقعية، نحتاج حقا إلى تقييم أين نحن الآن، لا يجب أن نكون في موقف يفارق فيه ما بين 14 الى 15 ألف شخص الحياة كل أسبوع".

وشددت كيرخوف على أن الوباء لم ينته بعد، ولكن يمكن وضع حد له، بينما يستمر الناس في عيش حياتهم اليومية.

وحذرت "مليون حالة وفاة هذا العام ليست تعايشا مع كوفيد، وأن يكون لدينا 15 ألف حالة وفاة في الاسبوع لا يعد تعايشا مع كوفيد بشكل مسؤول".

ووفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة، أودى كوفيد-19 بحياة 6,45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الإصابات الأولى نهاية العام 2019، في ووهان في الصين.

كما تم الإبلاغ الأسبوع الماضي عن أكثر من 5,3 مليون إصابة جديدة إلى المنظمة التابعة للأمم المتحدة.