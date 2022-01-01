رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة، اليوم السبت، وقوع عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة رفضا للاستيطان، وإسناداً للحركة الأسيرة.

كما تناولت الصحف، أن حالة من التوتر الشديد سادت في أقسام الأسرى في سجون الاحتلال، واستدعاء قوات إضافية واستعانة غير مسبوقة بالكلاب.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-توتر في سجون الاحتلال واستدعاء قوات إضافية واستعانة غير مسبوقة بالكلاب

-الأحمد: فتح ديمومة الثورة تتجدد مثل طائر الفينيق

-الاحتلال يقمع مسيرات في الضفة ويجرح العشرات بينهم صحفيان

-أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

-لجنة فلسطين تعقد لقاء مع غوتيريش لكسر الجمود السياسي وحماية حل الدولتين

-استطلاع اسرائيلي: المعركة لانتخابات الكنيست لا تزال بلا حسم

-كالعادة.. النيابة الإسرائيلية تغلق ملف التحقيق ضد قاتل الشهيد علي حرب

-ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80 في المئة وسط أزمة غلاء المعيشة

-التصدي للتضخم في أميركا.. مؤلم وسيستغرق وقتا

-بایدن: على الديمقراطيين إنقاذ البلاد من «شبه فاشية» جمهوريي دونالد ترامب

-مصرع مواطنة وإصابتان نتيجة

-انهيار سلسلة صخرية في دورا

-في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

-باكستان تعلن حالة طوارئ بسبب الفيضانات

"الأيام":

-عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة رفضا للاستيطان وإسناداً للحركة الأسيرة

-القدس: شرطة الاحتلال تقتحم النبي صموئيل وتعتقل 5 مواطنين

-نابلس: إطلاق نار على سيارة مستوطن وإصابتها بأضرار

-نيويورك: لجنة فلسطين تعقد لقاء مع غوتيريس اكسر الجمود السياسي

-الأسير عواودة يواصل إضرابه وسط تدهور خطير على صحته

-توتر شديد في مختلف سجون الاحتلال جراء فرض عزل مضاعف على الأسرى

-اعتراف إسرائيلي جديد بالمسؤولية عن مجزرة مقبرة "الفالوجا"

-أكثر من 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

-إسرائيل: واشنطن تعد خياراً عسكرياً ضد إيران بموازاة مفاوضات النووي

-مصرع شابة جراء انهيار جدار صخري في دورا

-بن غفير وسموتريتش يتفقان على خوض الانتخابات في قائمة واحدة

-القضاء الأميركي ينشر وثيقة بنسخة منقحة تبرر تفتيش منزل ترامب

-"بلومبرغ": الأنهار في أنحاء العالم تتحول الى غبار وتكاد تختفي

"القدس":

-الأسرى يستعدون لحل الأطر التنظيمية غدا ... وإدارة السجون «تستنفر» لقمعهم

-اصابات بالرصاص وحالات اختناق بالغاز خلال قمع الاحتلال المسيرات السلمية

-50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

-مصرع مواطنة بانهيار صخري في دورا

-أجواء حارة جدا من اليوم وحتى الثلاثاء

-واشنطن تعد خيارا عسكريا ضد إيران بموازاة مفاوضات "النووي"

-اعتراف إسرائيلي جديد بالمسؤولية عن مجزرة مقبرة "الفالوجا"

-"الأونروا" تعلن أنها تواجه تهديدا وجوديا