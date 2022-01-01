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الداخلية بغزة تنشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز إيرز خلال الأسبوع الماضي

السبت 27 أغسطس 2022 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تنشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز إيرز خلال الأسبوع الماضي



وكالات / سما /

قالت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إن إجمالي المغادرين من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغ 10145، والوافدين إلى القطاع 10240.

جاء ذلك خلال إحصائية نشرتها الهيئة العامة للمعابر والحدود بالوزارة ، لحركة التنقل عبر معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9960 مواطناً و96 أجنبياً، و89 من فلسطينيي الداخل المحتل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10053 مواطناً، و89 أجنبياً، و93 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

ويقع معبر بيت حانون في شمال قطاع غزة، وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والداخل الفلسطيني المحتل

#إيرز #الداخلية بغزة

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