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التعليم بغزة تنشر توقيت الحصص المدرسية مع قرب بدء العام الدراسي

السبت 27 أغسطس 2022 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تنشر توقيت الحصص المدرسية مع قرب بدء العام الدراسي



غزة / سما /

نشرت وزارة التربية والتعليم في غزة، صباح اليوم، جدولًا يوضّح توقيت الحصص الدراسية خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي يوم الإثنين القادم الموافق 29/8/2022 .

وقالت الوزارة، أمس، إن "دوام الهيئة التدريسية سيبدأ السبت 27/8/2022". لافتةً إلى أن "دوام الطلبة سيبدأ بتاريخ 29/8/2022".

وأوضحت أن عدد الطلاب المسجلين لدى الوزارة (301411) طالب/ة في (442) مدرسة حكومية.

وأشارت إلى أنه "تم افتتاح 14 مدرسة جديدة فترة ثانية، ويجري العمل في بناء عدد من المدارس الجديدة في مناطق بقطاع غزة".

وقالت إنه: "جرى صيانة كافة المدارس التي تحتاج إلى صيانة بالإضافة إلى متابعة استلام المعلمين الجدد لأماكن عملهم".

وتابعت أنه :" تم تزويد كافة المدارس بما يلزم من مقاعد وطاولات للطلبة وأثاث".

ونوّهت الوزارة خلال البيان إلى أنها "بصدد الانتهاء من طباعة (3,711,400) كتاب مدرسي وتوزيعها على مدارس الحكومة والوكالة والمدارس الخاصة فور بدء العام الدراسي".

ولفتت إلى أن "الأسبوع الأول من العام الدراسي سيبدأ ببعض البرامج التعليمية الخاصة بالدعم النفسي لتخليص الطلبة من آثار العدوان الإسرائيلي الأخير وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد بالشكل السليم".


 

 

 
#التربية والتعليم #الحصص المدرسية #العام الدراسي #العام الدراسي الجديد

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