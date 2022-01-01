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غانتس يعرض هذه الأفكار على واشنطن لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

السبت 27 أغسطس 2022 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعرض هذه الأفكار على واشنطن لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي



القدس المحتلة / سما /

عرض وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، على المسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية، بعض الأفكار المهمة التي من شأنها التمسك بها للحيلولة دون تقدم إيران نحو السلاح النووي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن غانتس خلال لقاء جمعه أمس مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أكد أن الحكومة الإسرائيلية تعارض بشدة الاتفاق المتبلور مع إيران حول ملفها النووي.

ووفقًا للهيئة، فإن غانتس عرض بعض الأفكار على سوليفان التي يمكن أن تساهم في منع حصول إيران على السلاح النووي.

وأكد غانتس أهمية تطوير مقدرات عملياتية هجومية ودفاعية للتصدي للبرنامج النووي الإيراني ونشاطاتها العدوانية في المنطقة بصرف النظر عن الاتفاق النووي الآخذ في التبلور.

#غانتس #الاتفاق النووي #واشنطن #ايران

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