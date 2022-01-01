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لاول مرة في تاريخ المملكة..ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%

السبت 27 أغسطس 2022 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاول مرة في تاريخ المملكة..ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%



لندن /سما/

يرتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80 في المئة، ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ما سيؤدي إلى زيادة التضخّم.

ويأتي ذلك أيضا وسط أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك، في ظل سباق انتخابي في الحزب المحافظ لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة.

وأعلنت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة "أوفغيم"، الجمعة، أنّ السقف سيرتفع من 1,971 جنيها استرلينيا سنويا لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3,549 جنيها استرلينيا.

ونسبت سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصا منذ الحرب في أوكرانيا.

وكان من الصعب التخيّل في 24 شباط/ فبراير، تاريخ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، أنّ دولتين تشكّلان 2 في المئة فقط من الناتج المحلّي الإجمالي والتجارة العالمية، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ستُغرقان الكوكب في حالة ركود.

وتعدّ أوكرانيا وروسيا مصدرين رئيسيين للحبوب والطاقة، وقد أدّت الحرب إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير عالميا وزيادة نسب التضخم.

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