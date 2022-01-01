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بالفيديو: لاعب أرجنتيني يسجل هدفا عابرا للقارات والفيفا يرشحه لجائزة "بوشكاش"

الجمعة 26 أغسطس 2022 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: لاعب أرجنتيني يسجل هدفا عابرا للقارات والفيفا يرشحه لجائزة "بوشكاش"



وكالات

حرز لاعب الوسط الأرجنتيني ماتيو كورونيل هدفا عالميا من مسافة 77 مترا خلال مباراة جمعت فريقه أتلتيكو توكومان، وضيفه باراكاس سنترال بالدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ارتدت الكرة من دفاع أتلتيكو توكومان، لتستقر أمام كورونيل، الذي هيأها لنفسه ثم سددها من مسافة بعيدة لتتجاوز الحارس الذي كان بعيدا عن مرماه لتسكن شباكه.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقطع فيديو لهذا الهدف المذهل، متسائلا إذا ما كان يستحق المنافسة على نيل جائزة "بوشكاش" التي تمنح سنويا لصاحب أجمل هدف.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة أتلتيكو توكومان وضيفه باراكاس سنترال، انتهت بفوز أصحاب الأرض برباعية دون رد.

#الارجنتين #الفيفا #بوشكاش

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