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مصدر أمني إسرائيلي: واشنطن تجهز لخيار عسكري ضد إيران بالموازاة مع مفاوضات الاتفاق النووي

الجمعة 26 أغسطس 2022 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أمني إسرائيلي: واشنطن تجهز لخيار عسكري ضد إيران بالموازاة مع مفاوضات الاتفاق النووي



القدس المحتلة/سما/

قال مصدر أمني إسرائيلي إن وزير الجيش بيني غانتس، خلص بعد لقائه مسؤولين أمريكيين إلى أن واشنطن تجهز لخيار عسكري ضد إيران، بالموازاة مع مفاوضات العودة للاتفاق النووي.


ووفق قناة كان العبرية قال المسؤول الأمني " تلقينا تلميحات جيدة بشأن الحاجة إلى وضع خيار عسكري أمريكي موثوق به ضد إيران،  الأمريكيون يفهمون الأمر جيداً، ومثل هذا الخيار له تأثير هائل - سيخلق رادعًا أكبر للإيرانيين، ويجعلهم أكثر مرونة في المفاوضات.

والتقى وزير الدفاع بيني غانتس خلال زيارته للولايات المتحدة بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك الحاجة إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول المنطقة.

وقال غانتس للمستشار سوليفان إن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي، كما تم عرضه على الأطراف المعنية.

وشدد الوزير على عدة عناصر حاسمة لغرض منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

كما شدد غانتس على أهمية الحفاظ على القدرات العملياتية وتعزيزها للأغراض الدفاعية والهجومية في مواجهة برنامج إيران النووي وكذلك عدوانها الإقليمي بغض النظر عن النقاش الدائر حول الاتفاقية

#واشنطن #ايران #الاتفاق النووي

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