بالفيديو: شبان يهاجمون مستوطنًا رفع علم الاحتلال بالقدس

القدس المحتلة/سما/

هاجمت مجموعة من الشبان، أحد المستوطنين، لدى محاولته الاقتراب منهم واستفزازهم خلال وقفة كانوا ينظمونها احتجاجًا على تضييقات الاحتلال بحق أهالي بلدة النبي صموئيل شمال القدس المحتلة.

وخلال تظاهرة للعشرات من سكان البلدة الذين كانوا يرفعون العلم الفلسطيني، وصل 10 مستوطنين للمكان وهم يرفعون العلم الإسرائيلي، قبل أن يقوم أحدهم بالاقتراب من الشبان ومحاولة استفزازهم وهو يلمح بالعلم، ويحاول إنزال العلم الفلسطيني.

وهاجم الشبان ذاك المستوطن، ما أدى لإصابته بجروح طفيفة قبل أن يتدخل جنود الاحتلال الذين كانوا يقفون في المكان منذ البداية دون أن يحركوا ساكنًا تجاه استفزازات المستوطنين.