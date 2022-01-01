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يافا: تواصل الوقفات الاحتجاجية ضد الإخلاء والتهجير

الجمعة 26 أغسطس 2022 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
يافا: تواصل الوقفات الاحتجاجية ضد الإخلاء والتهجير



يافا/سما/

يواصل أبناء شعبنا في مدينة يافا داخل أراضي الـ48، تنظيم الوقفات الاحتجاجية ضد المخطط الرامي إلى تهجير وتشريد 1400 شخص من العائلات الفلسطينية في المدينة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت اليها القوى السياسية والأهلية الفلسطينية في يافا، استنكارا للمخططات العنصرية جملة وتفصيلا، عدة شعارات تندد بالقرار الإسرائيلي حول "أملاك الغائبين" لطرد السكان الفلسطينيين، مؤكدين أن الاقتلاع والتهويد ما هو إلا قنبلة موقوتة لإخلاء المدينة من الفلسطينيين.

ودعا أصحاب البيوت المهددين بالإخلاء، أبناء شعبنا في كافة أراضي الـ48 إلى التضامن معهم والتصدّي لمحاولة الاحتلال تهجيرهم وترحيلهم.

وقالوا: "الاحتلال يراهن على استسلامنا، لكننا لم ولن نستسلم، وسيفشل في مخططاته الرامية إلى تهجيرنا وترحيلنا، لأننا متمسكين بأرضنا وبيوتنا".

يشار إلى أن أهالي يافا ينظمون الوقفة الاحتجاجية أسبوعيا، لتسليط الضوء على نظام الأبرتهايد العنصري.

#يافا #الاخلاء والتهجير #الاحتلال

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