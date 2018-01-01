"إسرائيل": تعيين سفير بتركيا خلال أسابيع.. وحماس أكبر عقبة

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قالت القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في تركيا اليوم الجمعة إن عملية إعادة تعيين سفير لدى أنقرة قد تتم في غضون أسابيع، في الوقت الذي كررت فيه توقعات إسرائيل بإغلاق مكتب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إسطنبول.

وفي لقاء مع الصحافيين، قالت أكبر دبلوماسية إسرائيلية لدى أنقرة حاليا إيريت ليليان إن إعادة تعيين السفير هي مسألة “وقت وليست مسألة إثبات أو نفي”.

وأضافت “السبب الوحيد لاحتمال التأخير على الجانب الإسرائيلي هو الانتخابات في إسرائيل، لكنني أتمنى أن تتم الخطوة في موعد ملائم وأن تنتهي العملية في غضون بضعة أسابيع”.

وستجرى انتخابات عامة في إسرائيل في أول نوفمبر تشرين الثاني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت تركيا وإسرائيل على إعادة تعيين السفيرين بعد أكثر من أربع سنوات من استدعائهما، فيما يمثل علامة فارقة أخرى في عملية تحسن العلاقات المستمرة منذ شهور.

وكانت القوتان الإقليميتان قد طردتا السفيرين في 2018 بسبب استشهاد 60 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات على حدود غزة اعتراضا على فتح السفارة الأمريكية في القدس.

لكنهما عملتا على إصلاح العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة مع بروز عنصر الطاقة كمجال رئيسي للتعاون المحتمل.

وشددت ليليان مجددا على التحديات التي تواجه العلاقات، قائلة إن أكبر عقبة أمام “التوجه الإيجابي الذي شوهد طوال العام” هو وجود مكتب لحركة حماس في إسطنبول.

وقالت “هناك الكثير من التحديات، ولكن من وجهة نظرنا، فإن من بين العقبات الرئيسية مكتب حماس في إسطنبول”.

وأضافت “حماس منظمة إرهابية وليس سرا أن إسرائيل تتوقع من تركيا إغلاق هذا المكتب وترحيل النشطاء من هنا”.