منتخبنا النسوي يستعد لبطولة غرب آسيا بمعسكر تدريبي في الأردن

عمان/سما/

يواصل منتخبنا الوطني النسوي لكرة القدم، استعدادته للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا، التي تستضيفها الأردن للمرة الرابعة، بمشاركة منتخبات الأردن ولبنان وسوريا، إلى جانب منتخبنا الوطني.

ويقيم منتخبنا الوطني، حاليا، معسكرا تدريبيا في الأردن بقيادة المدير الفني ناصر دحبور. وتضم قائمة المنتخب 18 لاعبة هن: أنوار حيادرة، لين قراقرة، نور عليان، آية خطاب، ليلى الشيخ، كارولين صهجيان، سيرين غطاس، جويل ربيع، سيلين خوري، ألين خوري، جينيفر شطارة، راما جرايسة، ميرا الناطور، حلا صراوي، آية عابد، آمنة بكري، ديما كيال ونادين إلياس.

وتقام مباريات البطولة على ستاد البترا بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من 29 آب/ أغسطس الجاري حتى 4 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويلتقي منتخبنا نظيره اللبناني في افتتاح مبارياته في البطولة يوم الاثنين المقبل، قبل أن يواجه المنتخب السوري في الأول من أيلول/سبتمبر، قبل أن يختتم مبارياته بلقاء نظيره الأردني في الرابع من أيلول/سبتمبر المقب