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غانتس من واشنطن: يجب ألا يكون لإيران مظلة نووية

الجمعة 26 أغسطس 2022 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس من واشنطن: يجب ألا يكون لإيران مظلة نووية



القدس المحتلة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إنه يجب ألا يكون لإيران أي مظلة نووية.


ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه "كلنا نفهم أن إيران يجب ألا يكون لها أي مظلة نووية".

وجاءت تصريحات غانتس قبيل لقائه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وذلك ضمن عدة لقاءات وزيارات يقوم بها بيني غانتس في الولايات المتحدة الأمريكية.


وشدد غانتس على أن إسرائيل مستمرة في تعميق التعاون وتوسيع الإجراءات اللازمة مع الجانب الأمريكي بهدف إلحاق الضرر بالمندوبين الإيرانيين في المنطقة، وكذلك الحرص على ألا يكون لإيران مظلة نووية تزيد من نشاطاتها الإرهابية في العالم وفي الشرق الأوسط.

وجدد غانتس شكره لقائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، بدعوى أن التعاون بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي هو عامل تغيير لقواعد اللعبة في القدرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.


وكان بيني غانتس قد قال، أمس الأربعاء، إن أي اتفاق لا يعيد القدرة النووية لإيران "سنوات للوراء" سيضر بالأمن العالمي والإقليمي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى حرم دراسات الاستخبارات والحرب الإلكترونية في بئر السبع، جنوبي إسرائيل، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.


وأضاف "يجب تقليص اندفاع إيران نحو الطاقة النووية بشكل كبير، ويجب فصل تمويل وكلاء طهران في المنطقة عن خط أنابيب الريال الإيراني".


ومضى بقوله: "سنناقش الموضوع مع الأمريكيين وفي نفس الوقت ستستمر إسرائيل في بناء قوتها وقدراتها - حتى تعرف في أي موقف كيف تدافع عن نفسها".
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#بيني غانتس #ايران #الاتفاق النووي الايراني

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