  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتراف إسرائيلي جديد بالمسؤولية عن مجزرة مقبرة "الفالوجا"

الجمعة 26 أغسطس 2022 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتراف إسرائيلي جديد بالمسؤولية عن مجزرة مقبرة "الفالوجا"



القدس المحتلة/سما/

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجددًا وبشكل غير مباشر، بالمسؤولية عن جريمة قتل الأطفال الفلسطينيين في مقبرة الفالوجا قرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال تقريرًا جديدًا، رصد خلاله ما ادعى أنها عمليات قتل خلالها فلسطينيون بسبب الصواريخ المحلية التي أطلقها الجهاد الإسلامي خلال جولة التصعيد الأخيرة.

وعلى عكس محاولاته التنصل من جريمة مقبرة "الفالوجا" والإدعاء أن التحقيقات لا زالت جارية، بعد ما نشر في صحيفة "هآرتس" عن اعتراف داخلي بين كبار الضباط بالمسؤولية عن الحدث، لم يشير التقرير الجديد والذي نشر ظهر اليوم من قبل هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية على لسان المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي، إلى الحادثة، ما يشير ضمنيًا لاعترافهم بالمسؤولية عن الحادثة.

وأدت تلك المجزرة خلال التصعيد الأخير، إلى استشهاد 5 أطفال، هم:  جميل نجم الدين نجم (4 أعوام)، جميل إيهاب نجم (13 عامًا)، حامد حيدر نجم (16 عامًا)، محمد صلاح نجم (17 عامًا)، ونظمي فايز أبو كرش (14 عامًا).

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، ذكرت في منتصف الشهر الجاري، أنه خلافًا للتقرير الأولي الذي أصدره الجيش الإسرائيلي حينها بأنهم قتلوا نتيجة صواريخ الجهاد الإسلامي، تبين من خلال التحقيقات العسكرية أن الأطفال قتلوا نتيجة غارة جوية إسرائيلية.

وبحسب التحقيق العسكري كما ورد في الصحيفة حينه، لم يتم رصد إطلاق صواريخ الجهاد في ذلك الوقت، وأيضًا تُظهر بيانات القوات الجوية أنها هاجمت أهدافًا في المنطقة في ذلك الوقت.

وتشير الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي اختار عدم التطرق إلى الهجوم علنًا، ولم ينشر أي توثيق له، ومع ذلك خلال محادثات مغلقة وبمشاركة مسؤولين أمنيين كبار جرت في أعقاب  الحادث، قيل إنه يعتقد أن الخمسة قتلوا نتيجة هجوم جوي.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي تعقيبًا على ذلك إن قواته تفحص وتحقق في هجماتها خلال العملية ونتائجها ويجري التحقيق أكثر في ملابسات الحادث. وفق زعمه.

#اسرائيل #مقبرة الفالوجا

الأكثر قراءة اليوم

تذكروني بالخير.. أو حتى انسوني.. التفاصيل الكاملة لانتحار طبيبة أردنية في عمان !

النخالة :تصدي حركة الجهاد وسراياها الباسلة للعدوان على غزة تم بتوافق مع حماس

لماذا غابت السعودية عن قمة “العلمين” وهل هناك “جفوة” عابرة بين الرياض والقاهرة؟

أسعار صرف العملات

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

رئيس الموساد يحذّر من توقيع الاتفاق النووي الإيراني : كارثة إستراتيجية لاسرائيل

العميد يُعلق مشاركاته في كافة بطولات اتحاد كرة القدم الفلسطيني

الأخبار الرئيسية

قائد كبير في "حزب الله": هدفنا في الحرب تدمير جيش العدو وسينتشلون الجثث من تحت ركام المدن

أسوشيتدبرس: تصاريح عمال غزة "شريان حياة أم أداة ضغط اسرائيلية على حماس

الجهاد الاسلامي ترد على ادعاءات إسرائيل بقتل فلسطينيين خلال التصعيد الاخير في غزة

صحيفة: المقاومة بغزة أرسلت رسائل شديدة اللهجة للاحتلال بشأن الأسرى والمسجد الأقصى

استطلاع : ارتفاع شعبية الرئيس بعد تصريحاته في ألمانيا

الاتصالات الفلسطينية