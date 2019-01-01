  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"اتحاد المعلمين" ردًا على الحراك: الموسم الدراسي في موعده

الجمعة 26 أغسطس 2022 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اتحاد المعلمين" ردًا على الحراك: الموسم الدراسي في موعده



رام الله/سما/

 أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، أن الموسم الدراسي سيكون في موعده المقرر، بعد أن تم الاتفاق مع الحكومة على القضايا الخلافية السابقة.

وأوضح الاتحاد العام في بيان له، إلى أنه سيتم توحيد العلاوة الإشرافية وإضافتها على طبيعة العمل بواقع 15%، وهي قيد التنفيذ على راتب الشهر الجاري.

وبين أنه تم الاتفاق على مساواة الإداري من أصل إداري بزميله  الإداري من أصل معلم، من حيث طبيعة العمل وهي قيد التنفيذ على راتب الشهر الجاري.

كما تم الاتفاق على مباشرة ديوان الموظفين في إجراءات إصدار أرقام وظيفية، واستكمال تعيين موظفي ملفات تعيين موظفي ملف تعيينات العام 2019 العالقة وعددها 705 بشكل فوري.

وكان حراك المعلمين قال في بيان لها صباح اليوم، أنه قرر عدم افتتاح العام الدراسي والإضراب من الطابور الصباحي لليوم الأول، وسيتم نشر برنامج مفصل بالفعاليات النقابية التي سيخوضها الحراك في قادم الأيام.

#اتحاد المعلمين

الأكثر قراءة اليوم

تذكروني بالخير.. أو حتى انسوني.. التفاصيل الكاملة لانتحار طبيبة أردنية في عمان !

النخالة :تصدي حركة الجهاد وسراياها الباسلة للعدوان على غزة تم بتوافق مع حماس

لماذا غابت السعودية عن قمة “العلمين” وهل هناك “جفوة” عابرة بين الرياض والقاهرة؟

أسعار صرف العملات

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

رئيس الموساد يحذّر من توقيع الاتفاق النووي الإيراني : كارثة إستراتيجية لاسرائيل

العميد يُعلق مشاركاته في كافة بطولات اتحاد كرة القدم الفلسطيني

الأخبار الرئيسية

3A80x

اعتراف إسرائيلي جديد بالمسؤولية عن مجزرة مقبرة "الفالوجا"

قائد كبير في "حزب الله": هدفنا في الحرب تدمير جيش العدو وسينتشلون الجثث من تحت ركام المدن

أسوشيتدبرس: تصاريح عمال غزة "شريان حياة أم أداة ضغط اسرائيلية على حماس

الجهاد الاسلامي ترد على ادعاءات إسرائيل بقتل فلسطينيين خلال التصعيد الاخير في غزة

صحيفة: المقاومة بغزة أرسلت رسائل شديدة اللهجة للاحتلال بشأن الأسرى والمسجد الأقصى

الاتصالات الفلسطينية