راصد جوي: موجة الحر تبدأ غداً السبت

رام الله/سما/

توقع الراصد الجوي قصي الحلايقة أن تبدأ غداً السبت الموجة الحارة، و التي من المتوقع أن تستمر 7-9 أيام.

من جانبه قال الراصد الجوي ليث العلامي أن الموجة القادمة هي الأكثر حرارة منذ بداية صيف هذا الموسم، والأطول زمنيًا، حيث ستبدأ السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع وذروتها يوم الأحد.

و أوضح الراصد العلامي أن المناطق الأكثر حرارة في هذه الموجة هي الأغوار والأجزاء الشرقية للجليل والنقب بحيث تتجاوز الحرارة الأربعين درجة، وفيما لن تتجاوز الحرارة الثلاثينيات في الشريط الساحلي الفلسطيني.

و حول حالة الطقس للأيام المقبلة، توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم غدٍ السبت، لتصبح الأجواء حارة جداً في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية حيث ستكسر الحرارة هناك حاجز 37 مئوية. وفي المناطق الغورية من المتوقع أن تلامس الحرارة حاجز 46 مئوية مع جو حارق. مع المساء يصبح الجو لطيفاً مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبياً. فقط مع ساعات الفجر الباكر والليل المتأخر يصبح الجو لطيفاً خاصة في الجبال.

و تبقى الأجواء حارة جداً يوم الأحد المقبل، حيث تكتسب الحرارة قوة إضافية لتسجل أعلى درجة خلال العام 2022 ولتكون أعلى من المعدل السنوي بثمانية الى عشرة درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو شديد الحرارة في كافة المناطق وخاصة الغورية التي ستتجاوز الحرارة بها حاجز 47 مئوية. مع المساء يتحسن الطقس قليلاً وتنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبياً ويسود جو غير مريح خاصة في المناطق الساحلية مع رطوبة عالية للغاية.

و يبقى الجو الاثنين شديد الحرارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي ستبقى أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو الثمانية درجات مئوية. في المناطق الغورية يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 46 مئوية. مع المساء يصبح الجو لطيف مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبياً.

و يكون الجو حاراً جداً يوم الثلاثاء، و لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء حارة الى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة عصراً . وتصل الحرارة الى بداية الاربعينيات في المناطق الغورية . ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً في المناطق الجبلية وبشكل اقل في المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلى وأعلم.