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النيابة الإسرائيلية تؤكد عزمها إغلاق ملف ضد مستوطن قتل الشهيد علي حرب طعنا

الجمعة 26 أغسطس 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة الإسرائيلية تؤكد عزمها إغلاق ملف ضد مستوطن قتل الشهيد علي حرب طعنا



القدس المحتلة/سما/

أبلغت النيابة العامة الاسرائيلية، منظمة "ييش دين"، أمس، عزمها إغلاق ملف القضية ضد المستوطن الذي قتل علي حرب طعنا في كرم الزيتون يعود لمواطنين من محافظة سلفيت، بالقرب من مستوطنة "أريئيل".

ووقع الجريمة في حزيران 2022 عندما وصلت مجموعة من المستوطنين إلى كرم للزيتون بالقرب من قرية اسكاكا شرق مدينة سلفيت بالضفة الغربية، لغرض إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، حيث اندلعت مواجهة بين المستوطنين والفلسطينيين طعن خلالها أحد المستوطنين علي حرب حتى الموت.

وعلى الرغم من حجم الأدلة التي تعزز الشبهة بقتل المستوطن مع سبق الإصرار والترصد، وتتعارض مع ادعائه بأنه تصرف دفاعًا عن النفس، أعلن مكتب مدعي عام الاحتلال أمس أنه من المتوقع إغلاق القضية لعدم كفاية الأدلة بمعنى إغلاقها دون لائحة اتهام.

وبحسب معطيات "يش دين"، فإن 92٪ من ملفات التحقيق التي تم التحقيق فيها بين 2005 و2021 في جرائم على خلفية إرهابية ضد الفلسطينيين أغلقت دون لائحة اتهام.

#مستوطن #الشهيد علي حرب #النيابة الاسرائيلية

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