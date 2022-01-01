"حراك المعلمين" يعلن عدم افتتاح العام الدراسي

رام الله / سما /

أعلن "حراك المعلمين الموحد"، الجمعة، عدم افتتاح العام الدراسي (2022-2023 ) حسب الأصول، والإضراب من الطابور الصباحي.

وجاء في بيان صادر عن الحراك، عقب اجتماع له، أنه "سيتم نشر برنامج مفصل بالفعاليات النقابية التي سوف يخوضها الحراك في قادم الأيام، حسب ما يرتئيه مناسباً و مقبولاً وبما يضمن تحقيق المطالب العادلة للمعلمين".

وكان الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، قد أكد أمس، على أن اجتماعا حدث بين الاتحاد ووزارتي المالية والتعليم قبل أيام وتم الاتفاق على تعديل بعض بنود الاتفاق، وتم الاتفاق على البدء بتنفيذ الاتفاق اليوم فيما يختص تعديل العلاوة الاشرافية، الى طبيعة عمل وفرض علاوة الإداريين ومساواتهم بالمعلمين.

وقال ارزيقات: "ننتظر اليوم تطبيق الاتفاق من وزارة المالية، من أجل أن يكون هناك افتتاح آمن للعام الدراسي".

وأضاف: "تم ارسال قرار مجلس الوزراء بالتعديل، وسنتابع مع وزارة التربية والتعليم والمالية تنفيذ هذه القرارات لأن الاتفاق في الأساس مع المالية ان يتم التنفيذ في راتب هذا الشهر من اجل ان يكون هناك بدء امن للعام الدراسي".