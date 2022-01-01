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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الجمعة 26 أغسطس 2022 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة، إحصائية عمل طواقمها على المعابر الحدودية ليوم أمس الخميس.

وذكرت الوزارة أنه تم استيراد 296 شاحنة، وتصدير 23 شاحنة معبر كرم أبو سالم التجاري، فيما تم استيراد 272 شاحنة، وتصدير 7 شاحنات معبر رفح التجاري.

وحول كميات البترول الواردة، أوضحت الوزارة أنه تم استيراد 10 شاحنات سولار، واستيراد 20 شاحنة غاز، وإدخال 10 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء.

وفيما يخص معبر رفح البري، بينت أنه تمت متابعة إجراءات مغادرة 770 مسافر، وإتمام الإجراءات الجمركية لعدد 1038 مسافر قادمين من الجانب المصري.

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