صحيفة: المقاومة بغزة أرسلت رسائل شديدة اللهجة للاحتلال بشأن الأسرى والمسجد الأقصى

غزة/ سما /

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس، إن فصائل المقاومة أرسلت رسائل احتجاج جديدة للوسيط المصري، في ظل ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى والاعتداء على الأسرى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المقاومة، قولها: "إن اتّصالات سياسية جرت خلال اليومَين الماضيَين بين الفصائل الفلسطينية والوسيط المصري، جرى فيها استعراض خطورة الإجراءات الإسرائيلية بوصْفها جزءاً من سعْي الاحتلال لتوتير الأوضاع في الساحات كافّة، وسُبل إنهاء ذلك الوضع".

وأضافت المصادر: "شملت إيصال الأولى رسالة احتجاج على ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى، وخاصة استمرار الاقتحامات ودخول إسرائيليات إلى الأماكن المقدّسة والتقاط صور فاضحة لهنّ هناك، وهو الأمر الذي أثار حالة سْخط واسعة لدى الشارع الفلسطيني".

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، أوّل من أمس، بعدما نشرت مستوطِنة إسرائيلية على صفحتها في موقع «إنستغرام»، صورة لها وهي شبه عارية أمام قبّة الصخرة. ودشّن النشطاء وروّاد مواقع التواصل وسم «#عاهرة_يهودية_تدنّس_الأقصى» للتعبير عن غضبهم، مُطالبين بالتصدّي لانتهاكات العدو ومستوطِنيه المتصاعدة.