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العمل بغزة تصدر قراراً جديداً بشأن معايير الترشح للعمل في الداخل المحتل

الجمعة 26 أغسطس 2022 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة تصدر قراراً جديداً بشأن معايير الترشح للعمل في الداخل المحتل



غزة/ سما /

أعلن وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، خلال لقاء جمعه مع عددٍ من العمال والخريجين في ساحة مبنى الوزارة بمدينة غزة، يوم الخميس ، عن إزالة معيار الشهادة الجامعية من معايير تفضيل الترشيح للعمل في الداخل المحتل.

وأوضح الغصين أنه تم إزالة الشهادة الجامعية من معايير التفضيل، كونها كانت تؤثر على ترتيب المرشحين للعمل، مؤكدا على وقوف وزارته بجانب العمال والخريجين، وتقديم المساعدة المتاحة لهم.

وأكد وكيل وزارة العمل على أن معايير التفضيل التي وضعتها الوزارة في اختيار المرشحين للعمل في الداخل المحتل تضمن ترشيح الأسماء الأكثر احتياجا وكفاءة، وتخضع عملية الترشيح للجان مختصة بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من وكيل الوزارة.

وأشار الغصين إلى عقد لقاء مع العمال والخريجين خلال الأسبوع القادم، للإجابة على استفساراتهم، ولتوضيح آخر تطورات ملف تصاريح العمل، منوها إلى أن جميع المسجلين لهم حق الحصول على فرصة عمل، لكن الوزارة تعمل على ترشيح الأكثر احتياجا خلال المرحلة الحالية، وفقا للتصاريح المتاحة.

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