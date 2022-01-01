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الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في الأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة الغربية

الجمعة 26 أغسطس 2022 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في الأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة الغربية



رام الله / سما /

أدت حشود كبيرة من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى القدس المحتلة، والإبراهيمي في الخليل، وعدة مساجد في محافظات متفرقة، وخاصة في البلدة القديمة من نابلس لإحياء فعالية "الفجر العظيم - فجر الشهداء".

وتوافد المواطنون إلى المساجد المختلفة، مرددين التكبيرات والهتافات التي تمجد الشهداء والمقاومة، وتؤكد السير على طريقهم والوفاء لهم.

وفي أعقاب أداء الصلاة، جاب المواطنون في نابلس شوارع البلدة القديمة، وتوجهوا إلى زيارة قبور الشهداء، فيما تم توزيع الحلوى وغيرها على أبواب المساجد.

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