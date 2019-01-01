"الصحة العالمية": مليون وفاة بـ"كوفيد-19" حول العالم منذ كانون الثاني الماضي

وكالات-

قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة "كوفيد-19" أودت بحياة مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي "لقد تخطّينا المرحلة المأساوية المتمثّلة في وفاة مليون شخص بكوفيد-19 منذ بداية العام".

ودعا غيبرييسوس، حسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، حكومات جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لتطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح أن ثلث سكان العالم لا يزالون غير محصّنين، بمن في ذلك ثلثا العاملين في مجال الرعاية الصحية وثلاثة أرباع كبار السن في البلدان منخفضة الدخل.

ووفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنّ جائحة "كوفيد-19" أودت بحياة 6,45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الحالات الأولى في نهاية عام 2019 بمنطقة "ووهان" في الصين.