  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الصحة العالمية": مليون وفاة بـ"كوفيد-19" حول العالم منذ كانون الثاني الماضي

الخميس 25 أغسطس 2022 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": مليون وفاة بـ"كوفيد-19" حول العالم منذ كانون الثاني الماضي



وكالات-

قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة "كوفيد-19" أودت بحياة مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي "لقد تخطّينا المرحلة المأساوية المتمثّلة في وفاة مليون شخص بكوفيد-19 منذ بداية العام".

ودعا غيبرييسوس، حسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، حكومات جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لتطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح أن ثلث سكان العالم لا يزالون غير محصّنين، بمن في ذلك ثلثا العاملين في مجال الرعاية الصحية وثلاثة أرباع كبار السن في البلدان منخفضة الدخل.

ووفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنّ جائحة "كوفيد-19" أودت بحياة 6,45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الحالات الأولى في نهاية عام 2019 بمنطقة "ووهان" في الصين.

الأكثر قراءة اليوم

مجموعة من "كتائب الأقصى" بغزة تعلن عودتها للعمل بمسماها القديم

اندبندنت: "تسونامي اتصالات" من الفلسطينيين للتسجيل في الرحلات الجوية عبر مطار رامون

مجدلاني يكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

بايدن يتجاهل مكالمة من لابيد..الحكومة الإسرائيلية خارج حسابات واشنطن في موضوع الاتفاق النووي

ليست القنبلة فقط...قناة عبرية: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي مع إيران

أسعار صرف العملات

معروف: محاولات حثيثة للالتزام بنسبة الراتب الحالية والحفاظ على الحد الأدنى

الأخبار الرئيسية

النخالة :تصدي حركة الجهاد وسراياها الباسلة للعدوان على غزة تم بتوافق مع حماس

unnamed

لازاريني : 80% من اللاجئين تحت خط الفقر والحرب الاخيرة قتلت 17 طفلا لاجئا بينهم 8 في مدارسنا

زوجة الأسير "عواودة" :الاحتلال قرر قتل زوجي وقد يفقد حياته في أي وقت

أبو ردينة : لن نأخذ أي قرار لا يُرضي الأردن بشأن "رامون"

الاحتلال يُقدم لائحة اتهام ضد القيادي الأسير السعدي

الاتصالات الفلسطينية