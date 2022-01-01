الاحتلال يزعم اعتقال شاب من المكبر خطط لتنفيذ عملية بالقدس

القدس المحتلة/سما/

زعمت الشرطة الإسرائيليى، اليوم الخميس، عن اعتقال شخص من القدس الشرقية خطط لهجوم إطلاق نار في وسط المدينة وفكر في شراء بندقية هجومية من طراز M16 مقابل عشرات الآلاف من الشواقل، ومن ومن المقرر توجيه الاتهام له يوم غد الجمعة.

وفقا لبيان للشرطة الاسرئيلية، "فتحت شرطة الاحتلال في القدس والشاباك مؤخرا تحقيقا في أعمال شغب عنيفة ونشاط عمليات عدائية في القدس الشرقية من قبل أعضاء خلية طلاب تابعون لحركة حماس" وبعد التحقيق، اعتقلت الشرطة أربعة من سكان حي جبل المكبر في القدس الشرقية، تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاما وكشف التحقيق أن "أحد المشتبه بهم المعتقلين خطط لهجوم إطلاق نار في وسط القدس" على حد زعم البيان.

وادعى البيان إلى أن "المشتبه بهم الأربعة الذين تم اعتقالهم شاركوا جميعًا في أعمال عدائية في القدس الشرقية في الأشهر المنصرمة، بما في ذلك مواجهة قوات الأمن بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف والألعاب النارية عليهم".