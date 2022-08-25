  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتيبة جنين: معركة وحدة الساحات لم تنته بعد والجهاد الإسلامي هو الأطهر والأنقى والأقوى

الخميس 25 أغسطس 2022 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة جنين: معركة وحدة الساحات لم تنته بعد والجهاد الإسلامي هو الأطهر والأنقى والأقوى



جنين/سما/

أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الخميس 25/8/2022، أن معركة وحدة الساحات لم تنته ووحدة المقاومة لم تنته، وأن الكتيبة بجنين تمكنت من تنفيذ كمين محكم لقوة من جيش الاحتلال، وإصابة جندي من جيش الاحتلال.

جاء ذلك، في كلمة لمتحدث باسم سرايا القدس- كتيبة جنين، في مهرجان وحدة الساحات التي تنظمها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعنوان ((وحدة الساحات .. الطريق إلى القدس))، التي تقيمها الحركة بالتزامن في كل من: غزة ، ورفح ، وجنين ، ودمشق ، وبيروت .

وشدد المتحدث في كلمة ألقاها في المهرجان المقاوم في جنين، أن الكتيبة ستبقى على العهد حتى دحر الاحتلال وتحرير الأقصى، وأن الجهاد الإسلامي هو الأطهر والأنقى والأقوى.

وقال :" نحن أقوى من جميع الحدود التي يصنعوها بيننا".

الأكثر قراءة اليوم

مجموعة من "كتائب الأقصى" بغزة تعلن عودتها للعمل بمسماها القديم

اندبندنت: "تسونامي اتصالات" من الفلسطينيين للتسجيل في الرحلات الجوية عبر مطار رامون

مجدلاني يكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

بايدن يتجاهل مكالمة من لابيد..الحكومة الإسرائيلية خارج حسابات واشنطن في موضوع الاتفاق النووي

ليست القنبلة فقط...قناة عبرية: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي مع إيران

أسعار صرف العملات

استطلاعات: أغلبية لمعسكر نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومة

الأخبار الرئيسية

النخالة :تصدي حركة الجهاد وسراياها الباسلة للعدوان على غزة تم بتوافق مع حماس

unnamed

لازاريني : 80% من اللاجئين تحت خط الفقر والحرب الاخيرة قتلت 17 طفلا لاجئا بينهم 8 في مدارسنا

زوجة الأسير "عواودة" :الاحتلال قرر قتل زوجي وقد يفقد حياته في أي وقت

أبو ردينة : لن نأخذ أي قرار لا يُرضي الأردن بشأن "رامون"

الاحتلال يُقدم لائحة اتهام ضد القيادي الأسير السعدي

الاتصالات الفلسطينية