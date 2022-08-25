كتيبة جنين: معركة وحدة الساحات لم تنته بعد والجهاد الإسلامي هو الأطهر والأنقى والأقوى

جنين/سما/

أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الخميس 25/8/2022، أن معركة وحدة الساحات لم تنته ووحدة المقاومة لم تنته، وأن الكتيبة بجنين تمكنت من تنفيذ كمين محكم لقوة من جيش الاحتلال، وإصابة جندي من جيش الاحتلال.

جاء ذلك، في كلمة لمتحدث باسم سرايا القدس- كتيبة جنين، في مهرجان وحدة الساحات التي تنظمها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعنوان ((وحدة الساحات .. الطريق إلى القدس))، التي تقيمها الحركة بالتزامن في كل من: غزة ، ورفح ، وجنين ، ودمشق ، وبيروت .

وشدد المتحدث في كلمة ألقاها في المهرجان المقاوم في جنين، أن الكتيبة ستبقى على العهد حتى دحر الاحتلال وتحرير الأقصى، وأن الجهاد الإسلامي هو الأطهر والأنقى والأقوى.

وقال :" نحن أقوى من جميع الحدود التي يصنعوها بيننا".