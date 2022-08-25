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المدلل: شعبنا الفلسطيني لم يتنازل عن حقوقه وقدم أغلى ما يملك ومازال يقاوم

الخميس 25 أغسطس 2022 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدلل: شعبنا الفلسطيني لم يتنازل عن حقوقه وقدم أغلى ما يملك ومازال يقاوم



غزة / سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل، اليوم الخميس 25-8-2022، أن شعبنا الفلسطيني لم يتنازل عن حقوقه وقدم أغلى ما يملك ومازال يقاوم ولم تنكسر مقاومته.

وقال المدلل في كلمة عن أهالي شهداء معركة وحدة الساحات:" نخوض رحلة كفاح ونقدم التضحيات الكبيرة وفلذات أكبادنا على مذبح الحرية والكرامة".

وأضاف المدلل:"شرفٌ لنا أن ننافس أبناء شعبنا في مقاومة العدو الصهيوني، وقد أمدنا الشهداء الثقة والطمأنينة عندما كانوا حاضرين في المعركة".

وتابع قائلاً:" لايزال الشعب يناضل ويقاوم في فلسطين منذ ما قبل النكبة والتي لا تزال حاضرة في تاريخ شعبنا وذهنه ولا تزال مجازر الاحتلال حاضرة وآخرها مجزرة جباليا ورفح". 

وشاركت حشود عفيرة تشارك في مهرجان "وحدة الساحات..الطريق إلى القدس" في كافة مناطق إقامته في (غزة- دمشق- جنين – رفح- لبنان)

ويُشار إلى أنه نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس" اليوم الخميس 25/8/2022 الحفل الجهادي الكبير "وحدة الساحات ... الطريق إلى القدس" ، الذي تقيمه الحركة وفاءً لدماء شهداء معركة "وحدة الساحات"، وتأكيدًا على نهج الجهاد والمقاومة.

وتخلل المهرجان كلمة هامة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة "أبو طارق"، وكلمة المتحدث العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، وكلمة عوائل الشهداء والقوى الوطنية والإسلامية.

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