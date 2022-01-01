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ويسلاند: العنف يزداد بالضفة مع استمرار الأعمال الاستيطانية

الخميس 25 أغسطس 2022 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ويسلاند: العنف يزداد بالضفة مع استمرار الأعمال الاستيطانية



وكالات / سما/

أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، أن "العنف يزداد في الضفة الغربية مع استمرار الأعمال الاستيطانية إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء".

وأضاف وينسلاند خلال الإحاطة الشهرية الخاصة بالأمم المتحدة، أنه "على إسرائيل أن تلتزم بمبدأ الاستخدام المتناسب للقوة وأن تتجنب مناطق المدنيين خلال عملياتها".

وقال "ندين إطلاق الصواريخ من قبل الفلسطينيين من مناطق مكتظة بالسكان على مراكز سكانية إسرائيلية".

وشدد وينسلاند على أن "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي ولا تزال من العراقيل الأساسية أمام عملية السلام".

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