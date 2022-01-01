أبو حمزة: ما قامت به سرايا القدس هو ضرورة شرعية ووطنية كسرت "هيبة العدو"

غزة / سما/

أكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين يوم الخميس، إنّ ما قامت به سرايا القدس هو ضرورة شرعية ووطنية كسرت "هيبة العدو"

وأكد أبو حمزة في كلمته خلال مهرجان أقامته حركة الجهاد بالتزامن في قطاع غزة وسوريا ولبنان باسم "وحدة الساحات-الطريق إلى القدس"، إنّ "معركة وحدة الساحات واحدة مِن المحطاتِ المفصليةِ في عمرِ وتاريخِ نضالِ شعبِنَا ومقاوَمَتِهِ".

وأضاف، أنّ "أُرِيدَ مِنْ خِلالِ العدوان الغاشم أَنْ نرفعَ الرايةَ البيضاءَ وأن نصمتَ، فكان ردُّنَا بزئيرِ أمينِنَا العامِّ القائدِ الفدائيِّ زياد النخالة الذي أثلجَ صدورَ الأحرارِ خلالَ ساعاتٍ معدودةٍ عبرَ قرار دك فلسطينَ المحتلةِ بالصليات الصاروخية".

إليكم نص كلمة أبو حمزة كاملة..

الناطق باسم "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، *أبوحمزة* ، خلال كلمة في مهرجانات *"وحدة الساحات_الطريق إلى القدس":*

1. حيا الله أبناءَ المقاومةِ الأبيةِ وأنصارَهَا وجمهورَهَا، يَا مَنْ زحفتُمْ مِن مختلفِ الساحاتِ في غزةَ الصمودِ، ورفحَ الثورةِ، وجنين الانتفاضة، وسوريا العروبةِ، ولبنانَ المقاومةِ؛ تلبيةً لنداءِ الواجبِ والنفير

2. الزحف المبارك يأتي استكمالاً لمشهدِ الإنجازِ المُباركِ الذي صنَعَهُ إخوانُكُمْ وأبناؤُكُمُ المجاهدينَ في سرايا القدسِ عبرَ معركةِ وحدةِ الساحاتِ البطوليةِ

3. معركة وحدة الساحات واحدة مِن المحطاتِ المفصليةِ في عمرِ وتاريخِ نضالِ شعبِنَا ومقاوَمَتِهِ

4. يَا شعبَنَا ويَا أهلَنَا وجمهورَ المقاومةِ، حُقَّ لكُمْ أَنْ تَفْخَرُوا بصنيعِ فرسانِ الجهادِ وسرايا القدسِ

5. ارفعوا رُؤُوسَكَمْ عَالياً بِما أنجزَ المغاويرُ في وجهِ عدوانٍ بربريٍّ أحمقَ

6. أُرِيدَ مِنْ خِلالِ العدوان الغاشم أَنْ نرفعَ الرايةَ البيضاءَ وأن نصمتَ، فكان ردُّنَا بزئيرِ أمينِنَا العامِّ القائدِ الفدائيِّ زياد النخالة الذي أثلجَ صدورَ الأحرارِ خلالَ ساعاتٍ معدودةٍ عبرَ قرار دك فلسطينَ المحتلةِ بالصليات الصاروخية

7. الصليات الصاروخية جعلت جيشُ العدوِّ ومَعَهُ قطعانُ المستوطنينَ تحتَ الأرضِ يتوسلونَ وقفَ النارِ.. النارِ التي ألهَبَتْ قلبَ بيتِ العنكبوتِ

8. ونحنُ نُناظرُ هذا الحضورَ المهيبَ في هذا المهرجانِ المُوحَّدِ في مختلفِ الساحاتِ نتَيَقَّنُ تمامَ اليقينِ بأننا نسيرُ في طريقِنَا الواضحِ الصحيحِ الذي هو امتدادٌ لمسيرةٍ من الدمِ والتضحياتِ عِمادُها الشقاقيُّ وشلحُ وثلةُ القادةِ والمجاهدينَ والاستشهاديينَ على طولِ فلسطينَ وعندَ حُدِودِهَا..

9. بُوركَ زَحفُكُمْ، وَبُورِكَتْ بيعتُكُمْ، وبُورِكَ جهادُكُمْ وَانتماؤُكُمْ لمقاوَمَتِكُمُ الشريفةِ التي لن تترُكَكُمْ، وستكونُ عندَ حسنِ ظنِّكُمْ

10. معركةَ "وحدةِ الساحاتِ" البطوليةِ بأيامها الثلاثة جاءِتْ رداً على اغتيالِ القائدين الكبيرين قائد المنطقة الشمالية تيسير الجعبري وقائد المنطقة الجنوبية خالد منصور

11. جريمة اغتيال القائدين الكبيرين تَعكِسُ غدرَ الاحتلالِ واستراتِيجِيَّتِه الخائبةِ في نظريةِ اغتيالِ القادةِ الذينً يَخْلفُهُمْ باستشهادِهِمْ ألفُ قائدٍ ويحمل لواءهم فرسان جدد

12. مشروع المقاومة باقٍ بعونِ اللهِ، صَلْبَاً بدمَائِهِمْ وبالحفاظِ على وَصَايَاهُمُ التي تَرجَمَهَا أبطالُنَا في رَدِّهِمُ الشجاعِ

13. حمم الصواريخ وصلت كافة مُدنَ ومغتصباتِ ما يُسمى غلافَ غزةَ، وصولاً إلى تلِّ أبيبَ ونتانيا ومدنِ المركزِ وعشراتِ المواقعِ العسكريةِ الصهيونيةِ.

14. حاوَلَ العدُوُّ بأدواتٍ مُختلفةٍ تأليبَ الحاضنةِ الشعبيةِ للمقاومةِ التي تحطَّمَتْ على صخرةِ وَعْيِهَا وَصُمُودِهَا وكِبْرِيَائِهَا كُلُّ المؤامراتِ

15. شعبُنَا العزيزُ المِقدامُ كَمَا عَهِدْنَاهُ وفِياً صادقاً مُخلصاً مُقَدِّمَاً الروحَ على الكفِّ؛ فداءً للمقاومةِ، وسعياً للكرامةِ، وطلباً للحريةِ

16. كُلُّ العِرفَانِ لأبطالِ شعبِنَا فِي كُلِّ السَّاحاتِ، وَنَخُصُّ بِالذِّكْرِ أَبْنَاءَ قِطَاعِ غَزّةَ الصَّابِرِ، شُرَكَاءَ الإنجازِ الذينَ كانُوا سَنَدَاً أَصِيْلَاً ورافعةً لِمشرُوعِ المُقاوَمَةِ والتَّحَرُّرِ.

17. نعاهدُ الله بعدَمِ السُّكُوْتِ على الدَّمِ الفِلسطينيِّ، وعدمِ التهاونِ أمامَ عذاباتِ الأسرى وانتهاكِ المَسرى، وفِي سبيلِ ذلكَ قَدَّمْنَا فِي هذهِ المعركةِ -معركةِ وحدةِ الساحاتِ- قادةً كِباراً عِظَامَاً

18. العدو وقف صَاغِرَاً ذَلِيْلَاً لعشراتِ السنينَ أمام القادة الشهداء وهمُ الشهيدُ القائدُ خَالد منصور والشهيدُ القائدُ تيسير الجعبري أعضاءُ المجلسِ العسكريِّ في سرايا القدسِ إِلَى جانبِ عشرةِ أبطال مِنْ قادةِ ومُجاهِدِي السَّرايَا البَوَاسِلِ أقمارِ فلسطينَ

19. فَرَضْنَا الطوقً بالقوةِ عَلَى مَا يُسمى غلافَ غزَّةَ، وَعَلَى مدارِ أربعةِ أيامٍ أَوْقَفْنَا قادةَ الغَدْرِ وَالاِنْهِزَامِ عَلَى أصابِعِ الأقدامِ يَحُفُّهُمُ الرعب

20. اجبرنا العدو على إخلاءٍ جماعيٍ للمدن الكبرى فِي صورةٍ تعززُ المأزقً الوجوديَّ للكيانِ الذي سيزولُ

21. إِنَّ مَا قَامَتْ بِهِ سرايا القدسِ في معركةِ وحدةِ الساحاتِ هو ضرورةٌ شرعيةٌ ووطنيةٌ كَسَرَتْ هَيبَةَ العَدُوِّ مِنْ جديدٍ

22. (وحدة الساحات) حَطَّمَتْ أحلامَ الاحتلالِ الراميةِ إلى فصلِ غزةَ عَنِ الضِّفَّةِ الغربيةِ وَكُلِّ فلسطينَ التي ستبقى أرضاً واحدةً وساحةً مُوَحَّدةً

23. أبدَعَ رِجالُنَا الأبطالُ في مختلفِ الوحداتِ العسكريةِ بالرَّدِ على الغدرِ الصهيونيِّ وعلى مدارِ ثلاثةِ أيامٍ قُمْنَا بِدَكِّ المُغتصبَاتِ والقواعدِ العسكريةِ ومدنِ المَرْكَزِ بِمَا فيها البقرةُ المقدسةُ تلُّ أبيبَ وما حَوْلَهَا

24. سرايا القدس دكت الكيان بِمَا يزيدُ عن ألفِ صاروخٍ وقذيفةٍ، والتي من ضِمْنِهَا دكُّ ثمانٍ وخمسينَ مدينةً ومغتصبةً بدقيقةِ واحدةٍ برشقاتٍ صاروخيةٍ مُكثَّفةٍ

25. أَعْدَدْنَا أنفُسَنَا ميدانياً للقتالِ في أصعبِ الظروفِ وأَعْقَدِهَا

26. كُنَّا وما زِلنَا نَمتلكُ نَفَسَاَ طويلاً يتخطَّى أضعافَ أضعافِ عُمْرِ المعركةِ التي استَبْسَلْنَا فِيهَا وكُنَّا أصحابَ اليدِ العُليَا

27. نتقدمُ بالتحيةِ للأذرع العسكرية التي شاركتنا ميدان المواجهة في وحدة الساحات

28. متمسكون بمشروعِ الجهادِ والمقاومةِ، وسَنُوَاصِلُ أداءَ رسالَتِنَا الجهاديةِ في كُلِّ وقتٍ وَحِيْنٍ، إِعدَادَاً، وَمُشَاغَلَةً، وَقِتَالَاً، فِي كَافَّةِ الظُروفِ

29. رسالةٌ لِقادةِ العدُوِّ الذينَ يُلوِّحُونَ بالاغتيالِ مُجدداً نقولُ إِنَّ في جُعبَتِنَا مَا يَسوءُ وجُوهَكُمْ ويجعلُكُمْ تندمونَ على اللحظةِ التي فَكَّرْتُمْ فِيهَا بالمساسِ بقيادةِ المقاومةِ

30. نَشدُّ على أيدِي مُجاهِدِينَا الأبطالِ فِي الضفةِ الأبيةِ بكتائِبِهَا الباسلةِ مَنْ قَضُّوْا مضاجعَ المُحتَلِ، وأعادُوا لنا المجدَ التليدَ