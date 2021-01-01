لازاريني : 80% من اللاجئين تحت خط الفقر والحرب الاخيرة قتلت 17 طفلا لاجئا بينهم 8 في مدارسنا

نيويورك/ وكالات :

حذر فيبيليب لازاريني مفوض عام وكتالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" من خطورة الاوضاع التي يعيشها اللاجئون الفلبسطينيون مشيرا الى 80 % من اللاجئين يعيشون تحت الخطر ما يشكل تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة.

وقال لازاريني في خطابه "منذ آخر مرة قدمت إحاطة لهذا المجلس في مايو 2021 ، تدهور وضع لاجئي فلسطين بشكل أكبر. يعيش أكثر من 80 في المائة من لاجئي فلسطين في لبنان وسوريا وغزة تحت خط الفقر" موضحا "في غزة ، كان تصعيد العنف في وقت سابق من هذا الشهر بمثابة تذكير صارخ بأن الحرب والعنف يمكن أن يندلعوا في أي وقت في غياب جهد حقيقي وشامل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".



واضاف لازاريني "ستون عائلة من لاجئي فلسطين فقدت منازلها وقتل 17 طفلا وكان ثمانية طلاب في مدارس الأونروا فيما يعاني 42 بالمائة من طلاب الأونروا من الصدمة ويحتاجون إلى مساعدة خاصة للتعامل مع دورات العنف المتكررة والصعوبات الاقتصادية التي تعيشها عائلاتهم.



وتابع "في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، تتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية حيث يعاني لاجئو فلسطين من مستويات عالية من السلب والعنف وانعدام الأمن وفي سوريا ، بعد 11 عامًا من النزاع ، تعود العائلات الأكثر فقرًا للعيش وسط أنقاض منازلهم المدمرة حيث لم يعد بإمكانهم تحمل الإيجار. الأطفال الذين عادوا إلى المخيمات المهدمة مثل اليرموك وعين التل يسيرون بالقرب من الذخائر غير المنفجرة لنقل حافلات الأونروا إلى المدرسة وفي لبنان ، أصبح الضغط على الوكالة لبذل المزيد من الجهد لمعالجة تأثير الانهيار الاقتصادي والمالي على مجتمع لاجئي فلسطين لا يطاق وكثيرا ما يتم توجيه إحباط وقلق اللاجئين ضد الأونروا".

واوضح "الاحتجاجات ، وأعمال العنف في بعض الأحيان ، تجبر زملائي على إغلاق منشآتنا ، فقط عندما يحتاج اللاجئون إلى خدماتنا أكثر من غيرهم. تتزايد الهجرة غير الشرعية للاجئين الفلسطينيين وفي الأردن ، ترك الوباء ندوبًا عميقة في سوق العمل الأردني. البطالة آخذة في الارتفاع ، لا سيما بين الإناث والشباب. تفيد التقارير أن عمالة الأطفال والزواج المبكر آخذان في الازدياد" موضحا "على الرغم من هذه البيئة التشغيلية الصعبة ، تظل الأونروا شريان الحياة لواحدة من أكثر المجتمعات حرمانًا ويأسًا في المنطقة".

وقال " إن الذهاب إلى المدرسة والحصول على الخدمات الصحية واللقاحات أو الحصول على طرد غذائي هي مصادر الحياة الطبيعية الوحيدة للعديد من لاجئي فلسطين. إنهم يتطلعون إلى الأونروا من أجل الحياة الطبيعية".

واوضح لازاريني "لأكثر من سبعين عامًا ، كانت الأونروا مصدرًا للفرص والأمل لأجيال من لاجئي فلسطين. وبدعم من الدول الأعضاء ، ساهمت الوكالة في واحدة من أنجح قصص التنمية البشرية في المنطقة. من تعليم أكثر من مليوني فتى وفتاة لاجئ فلسطيني ، إلى التطعيم الشامل للرضع وتقليل معدل وفيات الأمهات بما يتجاوز المعايير العالمية ، هناك الكثير لنا جميعًا لنفخر به".

وبين "خلال النزاعات المسلحة ، مكن دعمكم الأونروا من توفير المأوى والحماية - وساعد في إعادة بناء الأحياء والمجتمعات المدمرة. إن الدعم النفسي والاجتماعي الذي يتلقاه أطفال لاجئي فلسطين ، وخاصة في غزة ، هو مفتاح سلامتهم العقلية وضروري لقدرتهم على التعلم".

وتابع "قد أشاد مدققون مرموقون بجودة التعليم الذي يتلقاه أطفال مدارس الأونروا مثل المجلس الثقافي البريطاني والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي وفي المتوسط ​​، يتفوق طلاب الأونروا على أقرانهم بسنة واحدة من التعلم وفي سوريا ، حوالي 95٪ من طلاب الأونروا اجتازوا امتحاناتهم الوطنية هذا العام. حقق راما ، من مخيم اليرموك للاجئين ، أعلى الدرجات على الرغم من النزوح المطول وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

وقال "قصص النجاح موجودة في كل مكان ، من غادة وهي أول امرأة فنية في مجال الطاقة المتجددة في غزة ، إلى براء ، التي انضمت إلى فريق البحث الطبي في إسبانيا الذي يحرز تقدمًا رائدًا في مكافحة سرطان البنكرياس واليوم ، يجب أن يكون أطفال وشباب لاجئي فلسطين قادرين على الأداء والمنافسة في عالم يتزايد فيه الطابع الرقمي".



وقال "إن الأونروا ملتزمة بمنحهم هذه القدرة. يخدم مركز تكنولوجيا المعلومات لدينا في غزة منظومة الأمم المتحدة بأكملها ويوفر وظائف لأكثر من 120 شاب وشابة" موضحا "لقد وصلنا إلى التكافؤ بين الجنسين في مدارسنا منذ وقت طويل ونحن المؤسسة التعليمية العامة الوحيدة التي طبقت منهجًا شاملاً لحقوق الإنسان في 700 مدرسة في جميع أنحاء المنطقة وبينما ندرك تمامًا أننا نعمل في بيئة مشحونة سياسيًا ، فقد قمنا باستثمارات لا مثيل لها في تعزيز قيم الأمم المتحدة ومعايير اليونسكو عبر برامجنا ومن خلال مواقف الموظفين".

وقال لازاريني " على مدى العقد الماضي ، أدى النقص المزمن في تمويل ميزانيتنا البرنامجية إلى زيادة التحدي الذي تواجهه الوكالة في الوفاء بالولاية التي منحتها الجمعية العامة ولقد أدى تحول الأولويات الجيوسياسية ، والديناميكيات الإقليمية المتغيرة ، وظهور أزمات إنسانية جديدة إلى نزع الأولوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقال "تتزايد الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطين في تواترها وفي ضياعها. كما اختبرت الوكالة كيف يمكن للتغيير في السياسة الداخلية أن يعلق الدعم للاجئي فلسطين بين عشية وضحاها وبالتالي ، وعلى الرغم من جهود التوعية الهائلة ، فقد ظل التمويل راكدًا على مدى العقد الماضي ، مما أجبرنا على العمل مع عجز يبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي عامًا بعد عام".

وتابع "حتى العام الماضي ، تمت إدارة فجوة التمويل من خلال التحكم في التكاليف والتقشف وترحيل الخصوم الكبيرة من سنة إلى أخرى لكن اليوم ، ليس لدينا احتياطي مالي. لقد وصلنا إلى الحد الأقصى من تدابير التقشف ومراقبة التكاليف".

واضاف "اليوم ، الأونروا تواجه تهديدا وجوديا ما هو على المحك؟ تعليم عالي الجودة ومدروس لأكثر من نصف عام مليون فتاة وفتى. الحصول على الرعاية الصحية لحوالي 2 مليون لاجئ فلسطيني وشبكة أمان اجتماعي لحوالي 400،000 من أفقر الفقراء والمساعدة النقدية لأكثر من 2 مليون فقير لاجئو فلسطين في جميع أنحاء المنطقة وعلى المحط ايضا دعم نفسي اجتماعي لمئات الآلاف من الأطفال. فرص عمل للشباب في غزة و في مكان آخر. ما هو على المحك ببساطة هو الإحساس بالحياة الطبيعية والأمل في أن تجلب خدماتنا للاجئي فلسطين".

واكد ان "أحد الجوانب الرئيسية لدور الأونروا في الاستقرار الإقليمي على وجه التحديد ينبع من إمكانية التنبؤ بخدماتها عالية الجودة".

وبين "بالنسبة للاجئي فلسطين ، تظل الأونروا الركيزة الأخيرة الدائمة لالتزام المجتمع الدولي بحقهم في حياة كريمة وحقهم في حل عادل ودائم. عندما يروننا نؤخر الرواتب وننقص جودة الخدمات وغير قادرين على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة ، فإنهم يدركون أن دعم المجتمع الدولي لمحنتهم آخذ في التلاشي. يزداد اليأس والشعور بالهجران في مخيمات اللاجئين. اليأس خطر على الصحة العقلية. إنه تهديد للسلام والاستقرار".

وخاطب لازاريني مجلس الامن "من الصعب تصديق أن الافتقار إلى الموارد الكافية ناتج فقط عن القيود المالية ويجب أن يكون تأثير الخدمات التي يمكن التنبؤ بها على سلامة اللاجئين وعلى الاستقرار الإقليمي كافياً لإقناع كل دولة عضو بالالتزام بتمويل الأونروا بما يتماشى مع القرارات التي تتبناها. وبدلاً من ذلك ، لا تزال الوكالة تتعرض لثلاثة مصادر من الضغط الشديد:

أولاً، التزام الجمعية العامة بدعم حقوق لاجئي فلسطين وتعليماتها للأونروا بتقديم عدد من الخدمات الشبيهة بالحكومة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم؛

ثانيا، الافتقار إلى التمويل الكافي من الدول الأعضاء لتنفيذ الولاية وعدم القدرة على التنبؤ بمعظم التمويل ؛

و اخيرا، الاعتراض على أي تغيير محسوس في طريقة تقديم الخدمات. أي تغيير من هذا القبيل يُنظر إليه على أنه محاولة للتعدي على اللاجئين. يخشى المضيفون واللاجئون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الأونروا ومع مرور الوقت إلى تفكيكها معًا.

وقال "سيؤدي الفشل في التوفيق بين هذه المطالب إلى جعل تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر وأكثر استحالة للتنفيذ وتقع قدرتنا على الوفاء بولاية الجمعية العامة للأمم المتحدة على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإرادتها السياسية لتمويل ميزانيتنا الأساسية بالكامل".

وقال لازاريني "أناشد اليوم الدول الأعضاء التي خفضت تمويلها أن تعيد النظر في تأثير قرارها على استقرار المنطقة. أناشد أولئك الذين غيروا ديناميكيات سياستهم السياسية والخارجية في المنطقة أن يستمروا في أن يكونوا جزءًا من قصص نجاح تعليم الأونروا".



وقال "في غضون أسابيع قليلة ، ستعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في تفويض الأونروا. إنني أناشد جميع الدول الأعضاء التعبئة سياسياً ومالياً لدعم الأونروا ومواصلة العمل من أجل حل سياسي يعود بالفائدة على المنطقة وشعوبها".