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جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع مؤسسة تمكين سبل إقامة مشاريع مشتركة

الخميس 25 أغسطس 2022 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع مؤسسة تمكين سبل إقامة مشاريع مشتركة



غزة / سما/

بحثت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الخميس مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي "تمكين" سبل التعاون المشترك بما يخدم رجال الأعمال والقطاع الخاص من خلال البرامج الريادية والمشاريع الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من مؤسسة تمكين برئاسة المدير العام باسم دودين من رام الله ومدير فرع غزة حاتم الأشعل والطاقم المرافق إلى مقر الجمعية غرب مدينة غزة، وكان في الاستقبال رئيس جمعية رجال الأعمال أحمد أبو عيدة وأعضاء مجلس الإدارة عوني أبو يوسف والمهندس محمد الغصين ونبيل شراب والمدير التنفيذي المهندس محمد مشتهى.

واستعرض مدير عام مؤسسة تمكين في فلسطين باسم دودين نشاطات تمكين ومسارات عملها الشاملة لتمكين العائلات الفقيرة ودعم المشاريع الهادفة لتحسين حياة المواطنين الفلسطينيين ونقل المعرفة والتدريب والتشغيل من خلال تمويل مشاريع تنموية.

وقال دودين إن مؤسسة تمكين تهدف لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص والتشبيه مع منتسبيه بما يخدم السكان والاقتصاد الوطني.

وأكد دودين على جاهزية تمكين للدخول في مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة وتشمل مجالات تجارية وزراعية.

بدوره رحب أبو عيدة بالوفد مؤكداً على استعداد جمعية رجال الأعمال الكامل على التعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بما يخدم رجال الأعمال والقطاع الخاص وسكان قطاع غزة.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات قريبة لدراسة إمكانية وكيفية تقديم منح وقروض ميسرة إلى أعضاء جمعية رجال الأعمال والقطاع الخاص.

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