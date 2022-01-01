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العميد يُعلق مشاركاته في كافة بطولات اتحاد كرة القدم الفلسطيني

الخميس 25 أغسطس 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
العميد يُعلق مشاركاته في كافة بطولات اتحاد كرة القدم الفلسطيني



الخليل/ سما/

اعلنت إدارة نادي شباب الخليل الرياضي "العميد" عن تعليق مشاركة الفريق في مسابقات الاتحاد كافة، حتى يتم صرف ودفع المستحقات المالية المترتبة على الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

يأتي قرار إدارة عميد الأندية الفلسطينية هذا عشية انطلاق بطولة الشهيد الراحل ابو عمار والتي ستنطلق يوم غد الجمعة، وتزامناً مع اقتراب دوري المحترفين الذي سينطلق في التاسع من ايلول القادم. ويمتلك العميد أكبر قاعدة جماهيرية بين الاندية الفلسطينية، وغيابه عن البطولات الرسمية سينعكس بشكل سلبي على الاثارة في مدرجات ملاعب كرة القدم الفلسطينية.

وقال رئيس نادي شباب الخليل مثقال الجعبري، في حديث مع مراسل معا في الخليل:" نطالب في الهيئة الإدارية لنادي شباب الخليل الرياضي بضرورة دفع المستحقات المالية المترتبة على الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث لم يتم صرف منحة الرئيس طيلة الموسم الماضي باستثناء مبلغ مالي قليل لا يلبي أقل الاحتياجات الواقعة على عاتق الهيئة الإدارية من رواتب ومصاريف والتزامات يومية وشهرية كبيرة أثقلت ظهورهنا، ونحن مصرون على الحفاظ على اسم نادي شباب الخليل المؤسسة الرياضية الوطنية التي نفتخر بها".


يُشار الى ان عميد الأندية الفلسطينية حقق بطولة الدوري مرتين متتاليتين ويسعى إلى تحقيق اللقب الثالث تواليا.

وأردف الجعبري بالقول:" النادي لم يحصل على مكآفأة الموسمين الماضيين، والتي تعد حقا مشروعا للنادي الذي يواجه مماطلة غير مسبوقة في الحصول على مستحقاته. وما يثير الاستغراب أكثر في هذه المسألة أن عميد الأندية الفلسطينية لم يحصل على كأس البطولة الماضية حتى اليوم، ولم يُنظم له حفل التتويج بالبطولة حتى اللحظة بشكل رسمي".


ويأمل الجعبري وإدارة نادي عميد الأندية الفلسطينية، بان يقوم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بصرف مستحقات النادي، في القريب العاجل.

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