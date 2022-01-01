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حريق يلتهم موقع "حارة اليهود" و"بين السرايات" ..والعدل كشف تفاصيل

الخميس 25 أغسطس 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حريق يلتهم موقع "حارة اليهود" و"بين السرايات" ..والعدل كشف تفاصيل



وكالات / سما /

كشف المنتج جمال العدل سبب حريق استوديوهات العدل جروب، والذي ألحق ضررا بالديكورات والمعدات التي كانت متواجدة بها.

وقال جمال العدل، إن "الحريق كان ضخما، وقضى على لوكيشن تصوير مسلسل حارة اليهود، وأيضا لوكيشن مسلسل بين السرايات، كما قضى على كل المخازن التي كانت توجد بها الإكسسوارات والملابس والديكورات".

وأضاف جمال العدل: نحمد ربنا إن مفيش خساير في الأوراح، وإن المطافي قدرت تسيطر على الحريق، بالرغم إن المساحة مش صغيرة، الحريق قضى على 10 فدادين، وكان ناتج عن ماس كهربائي.

وكشفت المعاينة الأولية، أن "حريقا نشب في أحد الاستديوهات الكبيرة التابعة لإحدى شركات الإنتاج الفني والدعائي على مساحة 5 فدان عبارة عن منشآت خشبية مؤقتة بها بعض الأشجار بطريق الصليبة بمنطقة شبرامنت طريق الجبل بمركز ومدينة أبو النمرس وكافح رجال الحماية المدنية الحريق وتمت السيطرة عليه".

#حريق #حارة اليهود

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