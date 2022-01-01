أغرب واقعة تسمم تتعرض لها سيدة أثناء عيد ميلادها

وكالات / سما /

أصبح من المتوقع أن تكون لمسة منديل تجدها أمامك سبب في أغرب واقعة تسمم مثلما حدث مع سيدة أثناء عيد ميلادها في بروكلين مقاطعة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت السيدة الأمريكية، إيرين ميمز تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها في حديقة بروسبكت بارك حتي أتت لحظة خروجهما لتكون لمسة منديل وجدته على مقبض سيارتها سبب في إصابتها بتسمم.

وبمجرد لمس السيدة الأمريكية للمنديل الذي رجح أنه كانت به مادة غريبة نقلت على الفور إلى المستشفي حيث شهدت نهاية مأساوية في يوم احتفالها بعيد ميلادها.

في البداية، أزالت السيدة الأمريكية المنديل من على مقبض سيارتها وزوجها ثم عادت إلى سيارتها مرة أخرى حيث بدأت تشعر بوخز في يديها وشعور بالسخونية والآلام بالصدر ثم ضيق تنفس كبير.

وبعد نقل السيدة الأمريكية إلى المستشفي وإجراء العديد من الفحوصات المتخلفة على الدم وغيره وكذلك الأشعة المقطعية ظل الأطباء لمدة 6 ساعات لا يعرفون مما تعاني حتي تبين أنه تسمم.

وعلقت السيدة على أغرب واقعة تسمم تتعرض لها وفقا لصحيفة «الديلي ستار» البريطانية، قائلة: «نشرت قصتي لتحذر الناس ألا يلمسون أي منديل غريب يجدونه بمثل هذه الطريقة لافتا إلى أن صحتها النفسية ليست على ما يرام ولا تريد الذهاب إلى أي مكان بمفردها».

وما تزال تحقيقات الشرطة جارية لكن تشير التقارير الأولوية إلى أن الأمر ربما يكون محاولة خطف للسيدة.

في شهر يونيو الماضي، أكد السير مجدي يعقوب أستاذ القلب العالمي، أن العلاج بالأعشاب خطير للغاية وقد يؤدي إلي تسمم الإنسان حال استخدامه بشكل خاطئ.

وأوضح طبيب القلب العالمي خلال كلمة له بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض القلب، أن الأدوية الموجودة في الأسواق يتم إجراء التجارب عليها لضمان فاعليتها ومأمونيتها علي الإنسان، ويتم وضع خطة بالإحتياطات والمحاذير الخاصة بكل دواء بخلاف استخدام الأدوية.

وأشار السير مجدي يعقوب، إلي ضرورة الحفاظ علي صحة القلب من خلال ممارسة الرياضة والأكل الصحي، بالإضافة إلي الإبتعاد عن التدخين وغيرها من العادات الضارة التي تسبب قصور شرايين القلب بصفة عامة.