روسيا تطور تقنيات جديدة للدفع الإلكترونى

وكالات / سما /

أعلنت مجموعة شركات "Mikron" الروسية عن بدئها بتطوير تقنيات جديدة لاستخدامها في عمليات الدفع الإلكتروني وفقا لما نقلته RT.

وحول الموضوع قال رئيس هيئة الاستثمار والصناعة في العاصمة الروسية موسكو، فالديسلاف أوفتشينسكي: "أطلقت مجموعة شركات Mikron المتواجدة في Technopolis بموسكو عملية الإنتاج الضخم لشرائح NFC التي يمكن استعمالها مع أنظمة الدفع الإلكتروني السريع، هذه الشرائح هي الرقاقات الروسية من هذا النوع التي تلبي جميع المعايير الدولية".

وتابع "بالإضافة إلى تلبيتها للمعايير العالمية فإن الشرائح الروسية الجديدة متوافقة مع معايير الأمان الحديثة، ومقاومة للتلف الميكانيكي، ولا تتصلب قوارئ ومعدات إلكترونية خاصة للتعامل معها".

وأشار أوفتشينسكي إلى أن شريحة NFC الروسية الجديدة تعتمد على تقنيات مطورة محليا، وتسمح بنقل البيانات بين الهواتف وأجهزة الدفع الإلكتروني دون تلامس على مسافة تصل إلى 100 ملم، كما تدعم تكنولوجيا الدفع الفوري للمشتريات.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة Technopolis الصناعية والاقتصادية في موسكو كانت قد أعلنت نهاية يوليو الفائت أيضا عن إنتاج 10 أنواع من الشرائح الإلكترونية المتطورة التي يمكن استعمالها في صناعة السيارات، وتدخل في أنظمة المحركات وأنظمة الإضاءة وأنظمة المساعدات الآلية في مركبات النقل.