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تأثير الواقي الشمسي على إنتاج فيتامين د

الخميس 25 أغسطس 2022 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأثير الواقي الشمسي على إنتاج فيتامين د



وكالات / سما /

أعلنت الدكتورة ناتاليا جوفتان، أخصائية الأمراض الجلدية، أن استخدام كريمات الوقاية من أشعة الشمس دائما قد يمنع إنتاج فيتامين D في الجسم.

وتشير الأخصائية في مقابلة مع Gazeta.ru، إلى أن فيتامين D ينتجه الجلد حتى عند استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس. بيد أن استخدامها باستمرار، يمكن أن يمنع إنتاج هذا الفيتامين المهم للجسم.

وتقول، "يبدأ الجسم عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية بإنتاج فيتامين D. وهذه الأشعة نفسها مسؤولة عن اسمرار الجلد، ولكن الكريمات الواقية تحجبها، أي نظريا يتقلص إنتاج فيتامين D".

وتضيف، ولكن هذه الكريمات الواقية لن تصبح عقبة حقيقية أمام إنتاج فيتامين D إلا إذا وضعت على الجلد بطبقة سميكة وتجدد كل ساعتين.

وتشير الأخصائية، إلى أن الحصول على كمية كافية من فيتامين D من الشمس غير ممكن، لأن الفيتامين نفسه غير نشط بيولوجيا، ولا يصبح نشطا في الجسم إلا بعد التحولات الأيضية في الكبد والكلى.

وتقول، "تعتمد طريقة تحوله أيضا على عوامل إضافية لعمل الجسم ككل. وكلما كانت البشرة داكنة أكثر، قل إنتاج هذا الفيتامين في الجلد".

وتضيف، ولكن هذا لا يعني يجب التخلي نهائيا عن استخدام الكريمات الواقية. لأنه قد يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة، مثل الحروق الشمسية والأورام وشيخوخة الجلد والشعر المبكرة.

#فيتامين د #الواقي الشمسي

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