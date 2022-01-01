وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

بيت لحم / سما /

شاركت فعاليات بيت لحم، اليوم الخميس، في وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة.

وقالت مديرة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم ماجدة الأزرق، إن الاحتلال يحاول سلب الحقوق التي انتزعها الأسرى في السجون.

وأضافت أن الأسرى يخوضون خطوات احتجاجية وتصعيدية ضد انتهاكات الاحتلال بحقهم، ما يتطلب من الجميع الوقوف إلى جانبهم.

بدوره، قال رئيس جمعية الأسرى والمحررين محمد حميدة إن هناك ثلاثة أسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام بينهم اثنان من بيت لحم وهما الشقيقان أحمد وعدال موسى، والأسير خليل عواودة.

ودعا كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وجماهير شعبنا لتكثيف الجهود للوقوف إلى جانب الأسرى حتى الانتصار.

من جانبه، قال حسين موسى والد الأسيرين عدال وأحمد، إن نجليه أعلنا إضرابهما عن الطعام فور اعتقالهما، وهما يعانيان وضعا صحيا صعبا، مؤكدا أنهما قالا له بالحرف الواحد إما الحرية أو الشهادة.