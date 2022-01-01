الاحتلال يجرف 4 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون في السموع جنوب الخليل

الخليل / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضٍ مزروعة بأشتال الزيتون في بلدة السموع، جنوب الخليل.

وأوضح رئيس بلدية السموع ماجد خلايلة ، أن قوات الاحتلال جرفت حوالي أربعة دونمات مزروعة بأشتال الزيتون في منطقة غوين غرب بلدة السموع قرب مستوطنة "لسيفر"، تعود ملكيتها للمواطن نعيم محمد الدغامين، بحجة أنها تقع في المنطقة المصنفة "ج".

وأضاف خلايلة أن أحد المواطنين أصيب خلال تواجده في المنطقة، بعد أن اعتدى عليه أحد الجنود بالضرب.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع المواطنين من استصلاح أراضيهم في المنطقة المصنفة "ج" والقريبة من المستوطنات بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.