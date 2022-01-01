شاهد.. فوزان و7 أهداف في افتتاح بطولة النخبة

غزة / سما /

افتتحت منافسات بطولة الشهداء لكرة القدم، النسخة الثانية من بطولة النخبة لأندية الدرجة الممتازة في غزة مساء أمس الأربعاء بتنظيم المجلس الاعلى للشباب والرياضة بإشراف اتحاد كرة القدم.

خدمات رفح (1/3) غزة الرياضي



حقق فريق خدمات رفح فوزا مستحقاً على غزة الرياضي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الدرة ليحصد الاخضر ثلاث نقاط هامة في مستهل مشواره بالبطولة.



سجل ثلاثية خدمات رفح، معتز النحال، وأحمد العمواسي، وأحمد اللولحي، بينما سجل هدف غزة الرياضي كامل الترامسي.

اتحاد الشجاعية (2/1) الصداقة



وعلى ملعب اليرموك حقق الصداقة الفوز على اتحاد الشجاعية بهدفين لهدف في مباراة شهدت تألق فادي جابر حارس الصداقة في التصدي لركلتي جزاء أضاعهما علاء عطية ووسيم فرج، رغم أن الحكم أعاد ركلة تنفيذ الركلة وكرر المتألق جابر التصدي لها.



سجل هدفي الصداقة، خالد هنية وخليل مطر، في الشوط الأول، فيما سجل يسار الصباحين هدف الشجاعية في الشوط الثاني.

واقيمت المباراتان لحساب المجموعة الثانية التي تصدرها خدمات رفح برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الصداقة الثاني، فيما حل الشجاعية ثالثاً وغزة الرياضي رابعاً بدون نقاط.