  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شاهد.. فوزان و7 أهداف في افتتاح بطولة النخبة

الخميس 25 أغسطس 2022 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. فوزان و7 أهداف في افتتاح بطولة النخبة



غزة / سما /

افتتحت منافسات بطولة الشهداء لكرة القدم، النسخة الثانية من بطولة النخبة لأندية الدرجة الممتازة في غزة مساء أمس الأربعاء بتنظيم المجلس الاعلى للشباب والرياضة بإشراف اتحاد كرة القدم.

خدمات رفح (1/3) غزة الرياضي


حقق فريق خدمات رفح فوزا مستحقاً على غزة الرياضي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الدرة ليحصد الاخضر ثلاث نقاط هامة في مستهل مشواره بالبطولة.


سجل ثلاثية خدمات رفح، معتز النحال، وأحمد العمواسي، وأحمد اللولحي، بينما سجل هدف غزة الرياضي كامل الترامسي.

 

اتحاد الشجاعية (2/1) الصداقة


وعلى ملعب اليرموك حقق الصداقة الفوز على اتحاد الشجاعية بهدفين لهدف في مباراة شهدت تألق فادي جابر حارس الصداقة في التصدي لركلتي جزاء أضاعهما علاء عطية ووسيم فرج، رغم أن الحكم أعاد ركلة تنفيذ الركلة وكرر المتألق جابر التصدي لها.


سجل هدفي الصداقة، خالد هنية وخليل مطر، في الشوط الأول، فيما سجل يسار الصباحين هدف الشجاعية في الشوط الثاني.

واقيمت المباراتان لحساب المجموعة الثانية التي تصدرها خدمات رفح برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الصداقة الثاني، فيما حل الشجاعية ثالثاً وغزة الرياضي رابعاً بدون نقاط.

#بطولة النخبة الأولى #بطولة النخبة #الممتازة

الأكثر قراءة اليوم

يسرائيل هيوم: الرئيس عباس يصدر تعليمات للقيادة الفلسطينية بشأن استئناف العلاقات التركية الاسرائيلية

غضب فلسطيني واسع بعد انتشار صورة مستوطنة بملابس "فاضحة" في باحات الأقصى!

الأسير بسام السعدي يوجه رسالة لأهل غزة

بايدن يتجاهل مكالمة من لابيد..الحكومة الإسرائيلية خارج حسابات واشنطن في موضوع الاتفاق النووي

فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على فلسطينيين بالضرب المبرح..وكوخافي: مثير للاشمئزاز

ليست القنبلة فقط...قناة عبرية: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي مع إيران

"إسرائيل" ترجح أن تتعرض لأول مرة لقصف بالصواريخ من دولة عربية بعيدة عنها

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يُقدم لائحة اتهام ضد القيادي الأسير السعدي

هددوا بتفجير الأوضاع .. إغلاق غرف أسرى الجهاد الإسلامي في سجن نفحة

بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

fyd8v13xgaagjhg-1658332210

غانتس يتوجه الى واشنطن لبحث الاتفاق النووي الإيراني

16ebcee9-7344-4a94-8213-efece2590f5b

ليست القنبلة فقط...قناة عبرية: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي مع إيران

الاتصالات الفلسطينية