  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

قضية جديدة على طاولة المحكمة الرياضية

الخميس 25 أغسطس 2022 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
قضية جديدة على طاولة المحكمة الرياضية



غزة / سما /

قدم نادي خدمات المغازي أول من أمس الاثنين، شكوى رسمية للمحكمة الرياضية، ضد اتحاد كرة السلة، بعدما قام الأخير بفتح باب القيد للمرة الثالثة، دون العودة للجمعية العمومية.

وقال رئيس النادي عبد الباسط العودات، أن ناديه يمتلك جميع الأوراق الثبوتية، للحصول على حقوقه، مُتمنياً من المحكمة الرياضية إنصاف ناديه.

وأكد العودات، أن فتح باب القيد للمرة الثالثة، جاء مخالف للوائح والقوانين، حيث أن حيث أنه حسب القانون والمتعارف عليه، يُفتح باب القيد مرتين في الموسم الواحد، لكن اتحاد كرة السلة خالف اللوائح وفتحها للمرة الثالثة، دون العودة للجمعية العمومية.

وأضاف العودات، أن مشاركة لاعب خدمات البريج طه جبر أمام ناديه غير قانونية، بعدما لعب مباراة كأس السوبر مع ناديه السابق خدمات رفح، ما يعني عدم مرور موسم كامل على اللاعب للعب مع فريق جديد، علماً أن بطولة السوبر رسمية حسب اللوائح المنصوص فيها باتحاد اللعبة.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد، قد أقرت في وقت سابق صحة انتقال اللاعب طه جبر لنادي خدمات البريج، كون بطولة كأس السوبر غير رسمية، بينما اعتبرت قرار فتح باب القيد للمرة الثالثة، قرار جانبه الصواب.

#المحكمة الرياضية #خدمات المغازي #كرة السلة

الأكثر قراءة اليوم

يسرائيل هيوم: الرئيس عباس يصدر تعليمات للقيادة الفلسطينية بشأن استئناف العلاقات التركية الاسرائيلية

غضب فلسطيني واسع بعد انتشار صورة مستوطنة بملابس "فاضحة" في باحات الأقصى!

الأسير بسام السعدي يوجه رسالة لأهل غزة

بايدن يتجاهل مكالمة من لابيد..الحكومة الإسرائيلية خارج حسابات واشنطن في موضوع الاتفاق النووي

فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على فلسطينيين بالضرب المبرح..وكوخافي: مثير للاشمئزاز

ليست القنبلة فقط...قناة عبرية: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي مع إيران

"إسرائيل" ترجح أن تتعرض لأول مرة لقصف بالصواريخ من دولة عربية بعيدة عنها

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يُقدم لائحة اتهام ضد القيادي الأسير السعدي

هددوا بتفجير الأوضاع .. إغلاق غرف أسرى الجهاد الإسلامي في سجن نفحة

بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

fyd8v13xgaagjhg-1658332210

غانتس يتوجه الى واشنطن لبحث الاتفاق النووي الإيراني

16ebcee9-7344-4a94-8213-efece2590f5b

ليست القنبلة فقط...قناة عبرية: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي مع إيران

الاتصالات الفلسطينية