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قرعة كأس الرابطة الإنجليزية تسفر عن مواجهة نارية

الخميس 25 أغسطس 2022 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرعة كأس الرابطة الإنجليزية تسفر عن مواجهة نارية



وكالات / سما /

أجريت قرعة الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مساء أمس الأربعاء، وأسفرت عن مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي، في حين سيصطدم مانشستر يونايتد بأستون فيلا، بينما وقع ديربي كاونتي في طريق حامل اللقب، ليفربول.

وأوقعت القرعة فريق ليدز يونايتد في مواجهة وولفرهامبتون واندررز، بينما سيلعب ليستر سيتي ضد نيوبورت، على أن يواجه وست هام يونايتد نظيره بلاكبيرن روفرز، ويخوض توتنهام الدور الثالث أمام نوتنجهام فورست.

ووقع نيوكاسل يونايتد في طريق كريستال بالاس، بينما يلاقي ساوثهامبتون نظيره شيفيلد وينزداي، في حين سيواجه أرسنال ورجال ميكيل أرتيتا فريق برايتون، على أن يلعب برينتفورد ضد جيلينجهام.

بدوره سيلعب إيفرتون في الدور الثالث من كأس الرابطة ضد فريق بورنموث.

الجدير بالذكر أن مواجهة السيتي مع أزرق لندن في دور الـ 32 من المسابقة ستقام في ملعب الاتحاد بكأس كاراباو، على أن يحدد موعد المباراة في وقت لاحق.

#كأس الرابطة الإنجليزية #مانشستر سيتي #تشيلسي

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