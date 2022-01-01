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نادٍ فرنسي يرفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو

الخميس 25 أغسطس 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادٍ فرنسي يرفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو



وكالات / سما /

ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن إدارة مارسيليا الفرنسي قد رفضت فكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو ابن 37 عاماً بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث ما زال يبحث خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب عن عرض مناسب له.

ويزداد موقف النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو تعقيداً بسبب رفض جميع كبار أندية أوروبا التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد، حيث يتوقع الكثيرون استمرار اللاعب مع الشياطين الحمر ولكن وفقاً لشروطٍ محددة من قبل المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وأشار فابريزيو رومانو خلال تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن أولمبيك مارسيليا لا يفكر حتى في التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وأوضح الصحفي الشهير أن بابلو لونجوريا رئيس نادي مارسيليا محبط من تلك الشائعات لأن الفريق يحاول بناء مشروع مختلف تماماً، والمشروع الحالي لا يتوافق مع فكرة الحصول على خدمات رونالدو.

#كريستيانو رونالدو #مارسيليا

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