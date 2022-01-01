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الاحتلال يُقدم لائحة اتهام ضد القيادي الأسير السعدي

الخميس 25 أغسطس 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُقدم لائحة اتهام ضد القيادي الأسير السعدي



رام الله / سما /

 قدمت النيابة العامة الاسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في جنين بسام السعدي.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تم تقديم لائحة اتهام ضد القيادي السعدي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "إرهابي" وتقديم خدمات له، وكذلك التحريض على "الإرهاب" ودعمه، حسب زعمها.

واشارت الى انه تم تمديد اعتقال بسام السعدي حتى يوم الأحد المقبل.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في (عوفر)، قد جددت مطلع الأسبوع، تمديد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، لخمسة أيام إضافية.

وأعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية أنها تعتزم تقديم لائحة اتهام بحقه، وذلك علما بأن اسم السعدي كان قد ورد ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليها بوساطة مصرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

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