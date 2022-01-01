  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. مانشستر سيتي يخطف تعادلاُ مثيراً من برشلونة في ودية نارية

الخميس 25 أغسطس 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يخطف تعادلاُ مثيراً من برشلونة في ودية نارية



وكالات / سما /

خطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تعادلاً مثيراً من أنياب مضيفه الإسباني، برشلونة، بثلاثية لكل فريق، في سياق ودي خيري، بعد مباراة جمعت بينهما مساء الأربعاء في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

دخل برشلونة في أجواء المباراة سريعاً وكان الطرف الأفضل منذ بداية اللقاء، وكان على وشك التقدم بضربة رأسية للجابوني أوباميانج، قبل أن ينوب القائم عن حارس السيتي في التصدي لتسديدة فرانك كيسي.

وفي الوقت الذي كان فيه البارسا الطرف الأفضل، نجح السيتي في التقدم بهدف لجوليان ألفاريز، بعد خطأ فادح في التعامل مع الكرة من قبل الحارس إينياكي بينيا في الدقيقة 21.

ووقع أوباميانج على هدف التعادل في الدقيقة 29، قبل أن يدون الهولندي فرينكي دي يونج هدفاً ثانياً للبلوجرانا عند الدقيقة 66، ليأتي الرد سريعاً من طرف السيتي بهدف من إمضاء كول بالمر.

وأعاد ممفيس ديباي الأمور لنصابها ومنح برشلونة هدف التقدم من جديد، بعد مجهود مميز من سيرجي روبيرتو، ليتقدم البلوجرانا بثلاثية لهدفين قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وتحصل السيتي على ركلة جزاء بعد عرقلة إيرلينج هالاند في الوقت المبدد، ترجمها الجزائري رياض محرز بنجاح إلى هدف.

#برشلونة #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

يسرائيل هيوم: الرئيس عباس يصدر تعليمات للقيادة الفلسطينية بشأن استئناف العلاقات التركية الاسرائيلية

غضب فلسطيني واسع بعد انتشار صورة مستوطنة بملابس "فاضحة" في باحات الأقصى!

الأسير بسام السعدي يوجه رسالة لأهل غزة

بايدن يتجاهل مكالمة من لابيد..الحكومة الإسرائيلية خارج حسابات واشنطن في موضوع الاتفاق النووي

فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على فلسطينيين بالضرب المبرح..وكوخافي: مثير للاشمئزاز

ليست القنبلة فقط...قناة عبرية: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي مع إيران

"إسرائيل" ترجح أن تتعرض لأول مرة لقصف بالصواريخ من دولة عربية بعيدة عنها

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يُقدم لائحة اتهام ضد القيادي الأسير السعدي

هددوا بتفجير الأوضاع .. إغلاق غرف أسرى الجهاد الإسلامي في سجن نفحة

بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

fyd8v13xgaagjhg-1658332210

غانتس يتوجه الى واشنطن لبحث الاتفاق النووي الإيراني

16ebcee9-7344-4a94-8213-efece2590f5b

ليست القنبلة فقط...قناة عبرية: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي مع إيران

الاتصالات الفلسطينية