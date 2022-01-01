فيديو.. مانشستر سيتي يخطف تعادلاُ مثيراً من برشلونة في ودية نارية

وكالات / سما /

خطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تعادلاً مثيراً من أنياب مضيفه الإسباني، برشلونة، بثلاثية لكل فريق، في سياق ودي خيري، بعد مباراة جمعت بينهما مساء الأربعاء في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

دخل برشلونة في أجواء المباراة سريعاً وكان الطرف الأفضل منذ بداية اللقاء، وكان على وشك التقدم بضربة رأسية للجابوني أوباميانج، قبل أن ينوب القائم عن حارس السيتي في التصدي لتسديدة فرانك كيسي.

وفي الوقت الذي كان فيه البارسا الطرف الأفضل، نجح السيتي في التقدم بهدف لجوليان ألفاريز، بعد خطأ فادح في التعامل مع الكرة من قبل الحارس إينياكي بينيا في الدقيقة 21.

ووقع أوباميانج على هدف التعادل في الدقيقة 29، قبل أن يدون الهولندي فرينكي دي يونج هدفاً ثانياً للبلوجرانا عند الدقيقة 66، ليأتي الرد سريعاً من طرف السيتي بهدف من إمضاء كول بالمر.

وأعاد ممفيس ديباي الأمور لنصابها ومنح برشلونة هدف التقدم من جديد، بعد مجهود مميز من سيرجي روبيرتو، ليتقدم البلوجرانا بثلاثية لهدفين قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وتحصل السيتي على ركلة جزاء بعد عرقلة إيرلينج هالاند في الوقت المبدد، ترجمها الجزائري رياض محرز بنجاح إلى هدف.