فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، هآرتس، يوديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الخميس.
* "معاريف":
- الاتفاق مع إيران لا يمثل إسرائيل
- مواصلة الجهود الإسرائيلية لمنع توقيع الاتفاق بين إيران والدول العظمى
- لبيد ضد الغرب: يتنازلون لإيران
- طائرات "الشبح" الإسرائيلية تطير في سماء إيران
- جنود من فرقة "نيتسح يهودا" اعتدوا بالضرب على فلسطينيين وتم وقفهم عن الخدمة مؤقتا
- تهديد بعدم فتح السنة الدراسية بسبب الأزمة بين المالية ونقابة المعلمين
- عضو الكنيست بيتون من الليكود: فقدنا الثقة بنتنياهو
* "هآرتس":
- الغرب تجند من أجل أوكرانيا وأهمل الأزمات الأخرى
- جدعون ليفي يكتب: من السهل التخويف من بن غبير ومن الصعب الاعتراف أن جانتس ولبيد ليسوا أفضل منه
- الولايات المتحدة تقصف في سوريا
- افتتاحية الصحيفة: وزارة المعارف تطالب بلدية تل أبيب بإزالة الخرائط التي تؤكد وجوده الخط الأخضر
* "يديعوت احرونوت":
- معركة إسرائيلية لوقف الاتفاق النووي مع إيران
- المواجهة ضد الاتفاق النووي كانت متأخرة وإيران تحولت إلى دولة عظمى وغنية أكثر بعد الاتفاق
- اتصالاات مع البيت الأبيض لمحادثة بين لبيد وبايدن والرد الأمريكي: بايدن في إجازة
- محاولات لمنع الإضراب في المدارس ووزارة المالية تهدد بالتوجه للقضاء