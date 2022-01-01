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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 25 أغسطس 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، هآرتس، يوديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الخميس.

* "معاريف":

- الاتفاق مع إيران لا يمثل إسرائيل  

- مواصلة الجهود الإسرائيلية لمنع توقيع الاتفاق بين إيران والدول العظمى  

- لبيد ضد الغرب: يتنازلون لإيران  

- طائرات "الشبح" الإسرائيلية تطير في سماء إيران  

- جنود من فرقة "نيتسح يهودا" اعتدوا بالضرب على فلسطينيين وتم وقفهم عن الخدمة مؤقتا

- تهديد بعدم فتح السنة الدراسية بسبب الأزمة بين المالية ونقابة المعلمين  

- عضو الكنيست بيتون من الليكود: فقدنا الثقة بنتنياهو  

* "هآرتس":

- الغرب تجند من أجل أوكرانيا وأهمل الأزمات الأخرى  

- جدعون ليفي يكتب: من السهل التخويف من بن غبير ومن الصعب الاعتراف أن جانتس ولبيد ليسوا أفضل منه  

- الولايات المتحدة تقصف في سوريا  

- افتتاحية الصحيفة: وزارة المعارف تطالب بلدية تل أبيب بإزالة الخرائط التي تؤكد وجوده الخط الأخضر

* "يديعوت احرونوت":

- معركة إسرائيلية لوقف الاتفاق النووي مع إيران  

- المواجهة ضد الاتفاق النووي كانت متأخرة وإيران تحولت إلى دولة عظمى وغنية أكثر بعد الاتفاق  

- اتصالاات مع البيت الأبيض لمحادثة بين لبيد وبايدن والرد الأمريكي: بايدن في إجازة  

- محاولات لمنع الإضراب في المدارس ووزارة المالية تهدد بالتوجه للقضاء  

#الصحف الإسرائيلية

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