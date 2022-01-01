رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، هآرتس، يوديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الخميس.

* "معاريف":

- الاتفاق مع إيران لا يمثل إسرائيل

- مواصلة الجهود الإسرائيلية لمنع توقيع الاتفاق بين إيران والدول العظمى

- لبيد ضد الغرب: يتنازلون لإيران

- طائرات "الشبح" الإسرائيلية تطير في سماء إيران

- جنود من فرقة "نيتسح يهودا" اعتدوا بالضرب على فلسطينيين وتم وقفهم عن الخدمة مؤقتا

- تهديد بعدم فتح السنة الدراسية بسبب الأزمة بين المالية ونقابة المعلمين

- عضو الكنيست بيتون من الليكود: فقدنا الثقة بنتنياهو

* "هآرتس":

- الغرب تجند من أجل أوكرانيا وأهمل الأزمات الأخرى

- جدعون ليفي يكتب: من السهل التخويف من بن غبير ومن الصعب الاعتراف أن جانتس ولبيد ليسوا أفضل منه

- الولايات المتحدة تقصف في سوريا

- افتتاحية الصحيفة: وزارة المعارف تطالب بلدية تل أبيب بإزالة الخرائط التي تؤكد وجوده الخط الأخضر

* "يديعوت احرونوت":

- معركة إسرائيلية لوقف الاتفاق النووي مع إيران

- المواجهة ضد الاتفاق النووي كانت متأخرة وإيران تحولت إلى دولة عظمى وغنية أكثر بعد الاتفاق

- اتصالاات مع البيت الأبيض لمحادثة بين لبيد وبايدن والرد الأمريكي: بايدن في إجازة

- محاولات لمنع الإضراب في المدارس ووزارة المالية تهدد بالتوجه للقضاء