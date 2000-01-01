مجموعة من "كتائب الأقصى" بغزة تعلن عودتها للعمل بمسماها القديم

غزة/ سما /

أعلنت مجموعة عسكرية من كتائب شهداء الأقصى في قطاع غزة، عن عودتها للعمل بمسماها القديم الذي عملت فيه منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000.

وقال بيان لكتائب شهداء الأقصى "مجموعات الشهيد أيمن جودة"، إنها عادت لمسماها الرئيسي الذي قدمت من خلاله عشرات الاستشهاديين والشهداء منذ مطلع انتفاضة الأقصى، بعد إصرار البعض على حرف البوصلة إلى خلافٍ داخلي في الكتائب.

وأكد البيان، أن مجموعات الشهيد أيمن جودة، ستكون في حالة توافق وطني وجزءاً لا يتجزأ من غرفة العمليات المشتركة التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف البيان: "كل عملٍ جهادي نقوم فيه في أيٍ من ربوع الوطن هو تأكيد على خيار المقاومة المسلحة".