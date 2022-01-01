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ارزيقات: المالية تبدأ اليوم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين

الخميس 25 أغسطس 2022 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارزيقات: المالية تبدأ اليوم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين



رام الله / سما /

 أكد الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، صباح اليوم الخميس، على أن اجتماع حدث بين الاتحاد ووزارتي المالية والتعليم قبل أيام وتم الاتفاق على تعديل بعض بنود الاتفاق، وتم الاتفاق على البدء بتنفيذ الاتفاق اليوم فيما يختص تعديل العلاوة الاشرافية، الى طبيعة عمل وفرض علاوة الإداريين ومساواتهم بالمعلمين.

وقال ارزيقات في تصريحات إذاعية: "ننتظر اليوم تطبيق الاتفاق من وزارة المالية، من اجل ان يكون هناك افتتاح آمن للعام الدراسي".

وأضاف: "تم ارسال قرار مجلس الوزراء بالتعديل، وسنتابع مع وزارة التربية والتعليم والمالية تنفيذ هذه القرارات لأن الاتفاق في الأساس مع المالية ان يتم التنفيذ في راتب هذا الشهر من اجل ان يكون هناك بدء امن للعام الدراسي".

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