هددوا بتفجير الأوضاع .. إغلاق غرف أسرى الجهاد الإسلامي في سجن نفحة

القدس المحتلة / سما /

أغلقت إدارة سجن نفحة الإسرائيلي، غرف أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ومنعتهم من الخروج لساحة الفورة.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن الأسرى أمهلوا إدارة السجن حتى ساعات ظهر اليوم، في حال لم تتراجع عن تصعيدها وتعيد فتح الغرف تعد بانفجار حقيقي للأوضاع في السجن.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاجراء تم أمس في سجن النقب الصحراوي.

وفي السياق، ذكر نادي الأسير أن المئات من الأسرى في كافة السّجون، بدأوا اليوم بالخروج من الأقسام، والاعتصام في ساحات السجون، كجزء من خطوات التّمرد والعصيان على قوانين إدارة السّجون ضمن الخطوات التصعيدية المعلنة مؤخرًا.

وفي السياق، أعلنت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، البدء في حل الهيئات التنظيمية لكافة التنظيمات اعتبارًا من يوم الأحد القادم، الأمر الذي يفرض على إدارة السّجون مواجهة الأسرى كأفراد.

وكان أسرى حركة فتح أعلنوا أمس في بيان رسمي أن كل هيئاتهم التنظيمية تعتبر غير قائمة مع صبيحة يوم الأحد.

ودعت اللجنة، كافة أبناء الشعب الفلسطيني لتكثيف الفعاليات المناصرة لهم يوم غد الجمعة الموافق 26 آب، استنادًا إلى ما دعت له في البيان رقم (2) الصادر عنها، عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن أسرى الحرية، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في كافة محافظات الوطن.