  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الخميس 25 أغسطس 2022 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية.

وكانت جمعيات استيطانية متطرفة، قد أطلقت مساء أمس الأريعاء، دعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك.

يأتي ذلك وسط دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بعد تزايد اعتداءات المستوطنين على المسجد.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.

#المسجد الأقصى #مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

يسرائيل هيوم: الرئيس عباس يصدر تعليمات للقيادة الفلسطينية بشأن استئناف العلاقات التركية الاسرائيلية

غضب فلسطيني واسع بعد انتشار صورة مستوطنة بملابس "فاضحة" في باحات الأقصى!

الأسير بسام السعدي يوجه رسالة لأهل غزة

فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على فلسطينيين بالضرب المبرح..وكوخافي: مثير للاشمئزاز

حزب الله يرفع جهوزيته العسكرية منتظراً ساعة الصفر

بايدن يتجاهل مكالمة من لابيد..الحكومة الإسرائيلية خارج حسابات واشنطن في موضوع الاتفاق النووي

"إسرائيل" ترجح أن تتعرض لأول مرة لقصف بالصواريخ من دولة عربية بعيدة عنها

الأخبار الرئيسية

هددوا بتفجير الأوضاع .. إغلاق غرف أسرى الجهاد الإسلامي في سجن نفحة

fyd8v13xgaagjhg-1658332210

غانتس يتوجه الى واشنطن لبحث الاتفاق النووي الإيراني

16ebcee9-7344-4a94-8213-efece2590f5b

ليست القنبلة فقط...قناة عبرية: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي مع إيران

اندبندنت: "تسونامي اتصالات" من الفلسطينيين للتسجيل في الرحلات الجوية عبر مطار رامون

f8fb5dcf-49e2-46a4-ba2e-417141039346

بايدن يتجاهل مكالمة من لابيد..الحكومة الإسرائيلية خارج حسابات واشنطن في موضوع الاتفاق النووي

الاتصالات الفلسطينية