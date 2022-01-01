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مجدلاني يكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

الخميس 25 أغسطس 2022 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية



رام الله / سما /

كشف أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله، اليوم الخميس، عن الموعد المتوقع لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مجدلاني في تصريحات إذاعية: "سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، الشهر المقبل، بعد انتهاء الإجراءات الفنية كافة".

وأوضح: "وزارة التنمية قدّمت قوائم الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية إلى وزارة المالية، وهناك فحص يقوم به الاتحاد الأوروبي عليها، وهذا يستغرق 3 – 4 أسابيع".

وتابع مجدلاني: "نأمل بعد انتهاء مراجعة الأسماء من الاتحاد الأوروبي أن نستطيع صرف "دفعة كاملة" للأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022 الشهر القادم، باستثناء بعض الأسر التي تتلقى مساعدات دائمة من جهات دولية مختلفة".

وفي سياق آخر، أشار مجدلاني إلى أن حوالي 750 طالباً وطالبة من غزة سيحصلون على منحة كاملة أو منحة 50% من الشؤون، مبيناً أن العدد في الضفة سيكون أكبر بكثير.

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